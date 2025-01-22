Yazın vazgeçilmez meyvesi Adana'da toprakla buluştu: Fiyatının 10 lira olması bekleniyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, maliyetlerin arttığını anlatarak, “Tadı, rengi, kokusu ve aromasıyla bilinen, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca da ‘coğrafi işaret belgesi' verilen Adana karpuzu bizim için olmazsa olmaz ürünlerden. Geçen sene Avrupa Futbol Şampiyonası nedeniyle çiftçimiz karpuzdan para kazandı ve bu sene ekim alanları arttı. Turfanda karpuz çıktığında İran'dan ülkemize karpuz girmemekte. Son 3 yıldır Adana karpuzu Avrupa, Rusya ve birçok ülkeye gönderiliyor” ifadelerini kullandı.