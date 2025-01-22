Yazın vazgeçilmez meyvesi Adana'da toprakla buluştu: Fiyatının 10 lira olması bekleniyor
Türkiye'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da fideler toprakla buluştu. Havaların sıcak gitmesi halinde Nisan ayının sonunda hasadı başlaması beklenen karpuzun kilogram fiyatının tarlada en az 10 lira olması bekleniyor.
Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra 4 buçuk milyon ton ile 2. sırada olan Türkiye'nin, karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Adana'da fideler, Karataş ilçesinde toprakla buluştu. Akdeniz ile Akyatan Lagünü arasında kalan kumluk alanda yetiştirilen Türkiye'nin erkenci karpuzları için işçiler sabahın erken saatlerinde tarlalara geldi.