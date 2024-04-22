Yazlığını belgesiz kiraya verenler dikkat! 6 kişiye 600 bin lira ceza kesildi

Yaz mevsimi yaklaştı, turizm beldelerindeki hareketlilik başladı. O noktalardan biri Saros Körfezi sahili… Erikli, Yayla, ve Mecidiye köyü sahillerinde bazı vatandaşlar yazlıklarını turizm amaçlı kiralama izin belgesi olmadan kiraya verdi. Jandarma ekipleri, belgesi olmadan yazlıklarını kiralayan 6 kişiye 600 bin lira para cezası uyguladı.

Yazlığını belgesiz kiraya verenler dikkat! 6 kişiye 600 bin lira ceza kesildi - 1

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte tatil beldelerindeki hareketlilik de artmaya başladı.

Saros Körfezi, tatilcilerin uğrak noktalarından biri.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yazlığını belgesiz kiraya verenler dikkat! 6 kişiye 600 bin lira ceza kesildi - 2

Körfez sahilinde Erikli, Yayla ve Mecidiye köylerindeki yazlık evler, sahipleri tarafından turizm amaçlı olarak kiraya verildi.

Yazlığını belgesiz kiraya verenler dikkat! 6 kişiye 600 bin lira ceza kesildi - 3

Jandarma ekipleri, belgesi olmadan yazlıklarını kiraya verdikleri tespit edilen 6 kişiye, 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ilişkin kanuna muhalefetten 600 bin lira idari para cezası uyguladı.

Yazlığını belgesiz kiraya verenler dikkat! 6 kişiye 600 bin lira ceza kesildi - 4

Denetimlerin süreceği bildirildi.

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