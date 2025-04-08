YDS ne zaman? 2025 YDS ve e-YDS başvuru ve sınav tarihleri takvimi

YDS veya e-YDS, çeşitli nedenlerle yabancı dil talep eden bölümler ve okullarda eğitim görecek adayların katılım sağlaması gereken yabancı dil sınavlarıdır. YDS ve e-YDS aynı niteliğe sahiptir. ÖSYM takviminde YDS uygulama tarihleri yer aldı. İşte, YDS-eYDS başvuru ve sınav tarihleri...