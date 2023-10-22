YDS saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek? (YDS/2 saati ve süresi)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2), 22 Ekim Pazar günü yapılacak. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, saat ve süre bilgisini araştırıyor. Peki, YDS saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav, KKTC-Lefkoşa ve Kırgızistan-Bişkek dahil 83 ilde, 89 sınav merkezinde düzenlenecek.
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınav, saat 10.15'te başlayacak. Kırgızistan-Bişkek'teki sınav da Türkiye saatine göre uygulanacak.