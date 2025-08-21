Yedek parça dükkanında yangın

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir sanayi sitesindeki otomobil yedek parçası satan iş yerinde yangın çıktı.

Yedek parça dükkanında yangın - 1

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobil yedek parçası satan iş yeri yandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yedek parça dükkanında yangın - 2

Gölcük Sanayi Sitesi'ndeki oto yedek parça dükkanında, saat 12.30 sıralarında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yedek parça dükkanında yangın - 3

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yedek parça dükkanında yangın - 4
DAHA FAZLA GÖSTER