Yedek parça dükkanında yangın
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir sanayi sitesindeki otomobil yedek parçası satan iş yerinde yangın çıktı.
Gölcük Sanayi Sitesi'ndeki oto yedek parça dükkanında, saat 12.30 sıralarında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.