"Yedi Bela Hüsnü" lakaplı fenomen kedi mahallenin ilgi odağı oldu
İstanbul Esenler'de yoldan geçen köpeklere ve insanlara saldırmasıyla sosyal medyada fenomen olan "Yedi Bela Hüsnü" lakaplı kediyi mahalle esnafı kedinin sokağa atıldığını dile getirdi. Kediyi sahiplenen esnaf ise "Sürekli köpeklere saldırıyor. İnsanlar araya girdiği için nasibini alıyor." yorumunda bulundu.
Menderes Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde, esnafın beslediği kedinin kaldırımdan geçenlere pusu kurup saldırdığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.