Yedi ilde orman yangını: Altısı kontrol altına alındı, birine müdahale sürüyor
İzmir, İstanbul, Çanakkale, Muğla, Sinop, Kütahya ve Uşak'tan orman yangını haberleri geldi. İzmir’in Narlıdere, İstanbul’un Pendik, Muğla'nın Milas, Sinop’un Dikmen, Çanakkale'nin Eceabat ve Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Uşak'taki orman yangını ise sürüyor.
İzmir, İstanbul, Çanakkale, Muğla, Sinop, Kütahya ve Uşak'ta orman yangını çıktı.
İzmir’in Narlıdere, İstanbul’un Pendik, Muğla'nın Milas ve Sinop’un Dikmen, Çanakkale Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
Kütahya'nın Gediz ilçelerinde ve Uşak'taki orman yangınları ise sürüyor.