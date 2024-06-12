Yedi ilde orman yangını: Altısı kontrol altına alındı, birine müdahale sürüyor

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil yaptığı açıklamada, "Yangın ihbarını alır almaz bölgeye ekiplerimiz bölgeye sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yangını kontrol altına alan ekiplerimizin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının etkili olduğu alan soğutma çalışmalarının ardından netleşecek." dedi.