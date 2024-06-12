Yedi ilde orman yangını: Dördü kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın ihbarını alır almaz ekiplerimiz bölgeye sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.