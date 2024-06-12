Yedi ilde orman yangını: Dördü kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor
İzmir, İstanbul, Çanakkale, Muğla, Sinop, Kütahya ve Uşak'tan orman yangını haberleri geldi. İzmir’in Narlıdere, İstanbul’un Pendik, Muğla'nın Milas ve Sinop’un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Çanakkale’nin Eceabat, Kütahya'nın Gediz ilçelerinde ve Uşak'taki orman yangınları ise sürüyor. Çanakkale Valiliği, devam eden yangınla ilgili olarak çevre köylerde yaşayan vatandaşları teyakkuz halinde olmaları konusunda uyardı.
İzmir, İstanbul, Çanakkale, Muğla, Sinop, Kütahya ve Uşak'ta orman yangını çıktı.
İzmir’in Narlıdere, İstanbul’un Pendik, Muğla'nın Milas ve Sinop’un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
Çanakkale’nin Eceabat, Kütahya'nın Gediz ilçelerinde ve Uşak'ta orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.