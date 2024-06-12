Yedi ilde orman yangını: Dördü kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor

İzmir, İstanbul, Çanakkale, Muğla, Sinop, Kütahya ve Uşak'tan orman yangını haberleri geldi. İzmir’in Narlıdere, İstanbul’un Pendik, Muğla'nın Milas ve Sinop’un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Çanakkale’nin Eceabat, Kütahya'nın Gediz ilçelerinde ve Uşak'taki orman yangınları ise sürüyor. Çanakkale Valiliği, devam eden yangınla ilgili olarak çevre köylerde yaşayan vatandaşları teyakkuz halinde olmaları konusunda uyardı.

Yedi ilde orman yangını: Dördü kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 1

İzmir, İstanbul, Çanakkale, Muğla, Sinop, Kütahya ve Uşak'ta orman yangını çıktı.

İzmir’in Narlıdere, İstanbul’un Pendik, Muğla'nın Milas ve Sinop’un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. 

Çanakkale’nin Eceabat, Kütahya'nın Gediz ilçelerinde ve Uşak'ta orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yedi ilde orman yangını: Dördü kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 2

ÇANAKKALE ECEABAT’TA ORMAN YANGINI

Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki Kumköy mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

Yedi ilde orman yangını: Dördü kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 3

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda personel sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yedi ilde orman yangını: Dördü kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 4

Çanakkale Valiliği’nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, “Kumköy Köyü’ne yakın civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemle rica olunur.” denildi.

Yedi ilde orman yangını: Dördü kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 5

KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Karabacaklar köyü yakınında çamlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopterle 23 arazöz ve 6 dozer sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yedi ilde orman yangını: Dördü kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 6

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın ihbarını alır almaz ekiplerimiz bölgeye sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.

Yedi ilde orman yangını: Dördü kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 7

UŞAK'TA YANGIN

Uşak'ta Yenişehir köyündeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Yedi ilde orman yangını: Dördü kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 8

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdüğüne bağlı arazözler ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Bu arada, yangın ve yoğun duman nedeniyle Uşak-İzmir kara yolundaki trafik akışı durduruldu.

Yedi ilde orman yangını: Dördü kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 9

İZMİR’DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA: 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir’in Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Narlıdere Mezarlığı üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal ve 4 dozer ile itafiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangının, mezarlıktaki tadilat sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı öne sürüldü.

Polis, kaynak çalışmasını yaptığı iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Yedi ilde orman yangını: Dördü kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 10

İSTANBUL PENDİK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Pendik’te orman yangını çıktığı bilgisini verdi.

Bakan Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yedi ilde orman yangını: Dördü kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 11

MUĞLA MİLAS'TAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla’nın Milas ilçesinde de orman yangını çıktı.

Yangın, ilçedeki Demirciler Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında başladı.
Yedi ilde orman yangını: Dördü kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 12

İhbar üzerine bölgeye giden Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak ve 3 helikopter, 10 arazöz, çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yedi ilde orman yangını: Dördü kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 13

SİNOP'TAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Yakuplu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter sevk edildi.

Çeşitli kurumlardan 70 personel, bir helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 7 ilk müdahale aracıyla müdahale edilen yangın, çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER