Bursa'da 2019'dan beri kayıp olarak aranan ve geçen ay kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği operasyonla bulunan sekiz yaşındaki çocuk ve yabancı uyruklu annesi Rebecca S., DNA testi için örnek vermişti.

Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, çocuğun bulunmasının ardından haberdar edilen ve Almanya'dan Türkiye'ye gelen Rebecca S. ile devlet korumasındaki N.S'den alınan örnekler üzerinde DNA incelemesi yaptı.

Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'ne gönderilen adli tıp raporunda, N.S. ve Rebecca S.'nin DNA profillerinin karşılaştırıldığı, elde edilen sonuçlar itibarıyla Rebecca S.'nin yüzde 99.99 ihtimalle çocuğun biyolojik annesi olduğu belirtildi.

Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'nde görülen davada, çocuğun anneye iadesine ilişkin karar verilecek.