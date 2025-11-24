Yediemin araç mezarlığına döndü. Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
24.11.2025 10:53
DHA
Antalya yediemin otoparkı çürümeye terk edilmiş milyon liralık araçlarla doldu. Otopark araç mezarlığına dönerken 20 yıldır satılmayı bekleyen araçlar da var.
Antalya'da trafikten menedilen binlerce motosiklet ve otomobil, yediemin otoparklarına çekiliyor.
Farklı marka ve modellerle dolu olan otoparklarda binlerce araç çürümeye terk edildi.
Bir süre sonra icradan satışının yapılması gereken araçlardan bazıları, 20 yıla yakın süredir otoparklarda satış için bekliyor. Uzun süredir bekleyen araçların büyük bölümü çürüdü ve ekonomik değerini tamamen kaybetti.
Otoparkta maddi değeri yüksek lüks araçlar da bulunuyor.
"DEĞİŞİKLİKLER YETERLİ ŞEKİLDE YAPILMADI"
19 yıldır yediemin otoparkı işleten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, motosikletler ile toplamda 2 bin 500 araç olduğunu dile getirdi.
"Bunların içerisinde 20 seneyi aşkındır satılmayı bekleyenler var. Bu araçların satılmasıyla ilgili sıkıntı hala devam ediyor." diye konuşan Topçu, "Bir sene içerisinde 85 aracın satışı yapıldı. Sadece iş yapıyor gibi görünmek için yapılan bir satış bu. Kanunda yapılması gereken değişiklikler yeterli şekilde yapılmadı. Tasfiye sürecinde çok ağır işleyen bir sistem var." dedi.
"ARTIK EKONOMİK DEĞERİ YOK"
Araçların ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirten Topçu, "20-30 senedir bekleyen araçların artık ekonomik değeri yok. Fiziksel olarak bitmiş olan araçların bir an önce buradan çıkması lazım. Trafikte yürüyecek şekilde olanların satılmasının ülkeye ekonomik katkısı olacak." diye konuştu.
KAPASİTE DOLDU
Topçu, otoparkın yeni araç alamayacak kadar dolu olduğunu söyledi.