Yediemin araç mezarlığına döndü. Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi

19 yıldır yediemin otoparkı işleten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, motosikletler ile toplamda 2 bin 500 araç olduğunu dile getirdi.

"Bunların içerisinde 20 seneyi aşkındır satılmayı bekleyenler var. Bu araçların satılmasıyla ilgili sıkıntı hala devam ediyor." diye konuşan Topçu, "Bir sene içerisinde 85 aracın satışı yapıldı. Sadece iş yapıyor gibi görünmek için yapılan bir satış bu. Kanunda yapılması gereken değişiklikler yeterli şekilde yapılmadı. Tasfiye sürecinde çok ağır işleyen bir sistem var." dedi.