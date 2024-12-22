Yediemin Otoparkı'nda hırsızlık: Hem çaldı hem de film gibi kaydettirdi
İstanbul Kağıthane'de polis ekipleri tarafından bağlanıp Yediemin Otoparkı'na getirilen motosiklet çalındı. Hırsız, motosikleti çaldığı anları arkadaşına cep telefonuyla kaydettirirken şüphelinin motosiklet sahibi olduğu ortaya çıktı.
Seyrantepe Mahallesi'ndeki Yediemin Otoparkı'nda Çağlayan'da denetim yapan polis ekipleri, durdurduğu plakasız bir motosiklette yaptığı incelemede şase numarasının da olmadığını tespit etti.
Bunun üzerine motosiklet, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.