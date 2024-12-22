Yediemin Otoparkı'nda hırsızlık: Hem çaldı hem de film gibi kaydettirdi

Seyrantepe Mahallesi'ndeki Yediemin Otoparkı'nda Çağlayan'da denetim yapan polis ekipleri, durdurduğu plakasız bir motosiklette yaptığı incelemede şase numarasının da olmadığını tespit etti.

Bunun üzerine motosiklet, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.