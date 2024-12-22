Yediemin Otoparkı'nda hırsızlık: Hem çaldı hem de film gibi kaydettirdi

İstanbul Kağıthane'de polis ekipleri tarafından bağlanıp Yediemin Otoparkı'na getirilen motosiklet çalındı. Hırsız, motosikleti çaldığı anları arkadaşına cep telefonuyla kaydettirirken şüphelinin motosiklet sahibi olduğu ortaya çıktı.

Yediemin Otoparkı'nda hırsızlık: Hem çaldı hem de film gibi kaydettirdi - 1

Seyrantepe Mahallesi'ndeki Yediemin Otoparkı'nda Çağlayan'da denetim yapan polis ekipleri, durdurduğu plakasız bir motosiklette yaptığı incelemede şase numarasının da olmadığını tespit etti. 

Bunun üzerine motosiklet, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yediemin Otoparkı'nda hırsızlık: Hem çaldı hem de film gibi kaydettirdi - 2

Motosikletin trafikten menedilmesi sonrasında sahibi Aydoğan K. bir arkadaşıyla birlikte otoparka geldi.

Yediemin Otoparkı'nda hırsızlık: Hem çaldı hem de film gibi kaydettirdi - 3

Burada görevlilerle görüşen Aydoğan K., motosikletinin konulduğu yeri gördükten sonra arkadaşıyla sandalyede oturmaya başladı.

Yediemin Otoparkı'nda hırsızlık: Hem çaldı hem de film gibi kaydettirdi - 4

HEM ÇALDI HEM KAYDETTİRDİ

Birkaç saat sonra Aydoğan K.'nın arkadaşı otoparktan ayrılarak yolun karşısına geçti.

Yediemin Otoparkı'nda hırsızlık: Hem çaldı hem de film gibi kaydettirdi - 5

Aydoğan K. ise otoparktaki yoğunluğu fırsat bilerek motosikletinin başına geçti. Bir süre sonra motosiklete binen Aydoğan K., hızla otoparktan kaçtı.

Yediemin Otoparkı'nda hırsızlık: Hem çaldı hem de film gibi kaydettirdi - 6

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Mobil Park polisi, kamera görüntülerini inceleyerek kimliğini ve adresini tespit ettiği Aydoğan K.'yı yakalarken çaldığı motosikleti de ele geçirdi.

Yediemin Otoparkı'nda hırsızlık: Hem çaldı hem de film gibi kaydettirdi - 7

6 ADET SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Aydoğan K.'nın poliste 6 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yediemin Otoparkı'nda hırsızlık: Hem çaldı hem de film gibi kaydettirdi - 8

SERBEST BIRAKILDI

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından "motosiklet hırsızlığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edilen Aydoğan K., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yediemin Otoparkı'nda hırsızlık: Hem çaldı hem de film gibi kaydettirdi - 9
Yediemin Otoparkı'nda hırsızlık: Hem çaldı hem de film gibi kaydettirdi - 10
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