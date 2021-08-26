Yediemin otoparkları taksilerle doldu

İstanbul'da şikayetler artınca polis taksi denetimlerini artırdı. Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde çok sayıda taksi eksiklikler nedeniyle otoparklara çekildi. Birçok yediemin otoparkı taksi ile doldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne günlük 490 tane taksi şikayeti geldiğini söyleyen Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Otoparkların dolmasının sebebi şoförlerin toplu taşıma kullanım kartlarının ruhsatta işli olmaması" dedi.

DHA 26.08.2021 - 12:14

Yediemin otoparkları taksilerle doldu - 1

İstanbul'da son dönemler de sıklıkla taksi sorunu yaşanıyor. İstanbullular taksicilerin, kısa mesafe ve değişim saati gibi gerekçeler sunarak yolcu almamasından ve turist avına çıkmasından şikayetçi.

Artan şikayetler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinin Eminönü, Sultanahmet, Beyoğlu, Şişli gibi ilçelerde taksicilere yönelik denetimleri sıklaştı. Yapılan denetimlerde sürücülerinin kural ihlali yaptığı, sigortasız ve ruhsatsız çalıştırılan taksiler trafikten men edilerek, İstanbul'un farklı noktalarında bulunan yediemin otoparklarına çekildi.

Yediemin otoparkları taksilerle doldu - 2

"GÖREVİNİ YAPMAYANLARIN ARAÇLARININ BAĞLANMASINDA HİÇBİR SAKINCA YOK" 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne günlük 490 tane taksi şikayeti geldiğini söyleyen Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Denetim, denetim diye bağırıyoruz. Denetimleri artırılmasını istiyoruz. Otoparkların dolmasının sebebi şoförlerin toplu taşıma kullanım kartlarının ruhsatta işli olmaması." dedi.

Aracı çekilen taksi şoförünün UKOME'den bir belge alma karışlığında aracını geri alabildiğini belirten Duman, " Taksici ikinci kez aynı şekilde yolcu taşımaya devam ederse, araç 15 gün bağlanıyor. Üçüncü kez aynı hatayı yaparsa araç 29 gün bağlanıyor. Üzerine düşen görevi yapmayan kişilerin araçlarının bağlanmasının hiçbir sakınca yok" şeklinde konuştu.

Yediemin otoparkları taksilerle doldu - 3

"TURİST AVINA ÇIKAN TAKSİCİLERİN HEPSİ DOLANDIRICI" 

Duman, "Kısa mesafeli yolcu almayan ve turist avına çıkan kişiler için çözümün ne olacağını biliyoruz ancak bir şey yapamıyoruz. Kısa mesafe diye yolcu almayan ya da turist avına çıkan taksicilerin hepsi belli. Biz onlara taksici demiyoruz. Çünkü onların hepsi dolandırıcı. Bu kişileri bu meslekten atılmalı ve hiçbir yerde çalışamamalı." dedi.
Yediemin otoparkları taksilerle doldu - 4

"100 LİRA KARŞILIĞINDA VERİLEN EĞİTİMLE TAKSİ ŞOFÖRÜ OLABİLİYORSUN" 

Taksicilerin eğitim alması ve sınava girmesi gerektiğini belirten Duman, "Mesleki yeterlilik kurumunun bizlere vereceği bazı eğitimler var. Ancak 2019 yılından bu yana kimsenin bir eğitim verdiği yok. 100 lira karşılığında verilen eğitimle taksi şoförü oluyorsun. Ancak biz eğitim sonrası, sınav olmasından yanayız. En son verilere göre şu an toplam 212 bin kişiye toplu taşıma kullanım kartı verilmiş" diye konuştu.
Yediemin otoparkları taksilerle doldu - 5
Yediemin otoparkları taksilerle doldu - 6
Yediemin otoparkları taksilerle doldu - 7

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