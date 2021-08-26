Yediemin otoparkları taksilerle doldu

"TURİST AVINA ÇIKAN TAKSİCİLERİN HEPSİ DOLANDIRICI" Duman, "Kısa mesafeli yolcu almayan ve turist avına çıkan kişiler için çözümün ne olacağını biliyoruz ancak bir şey yapamıyoruz. Kısa mesafe diye yolcu almayan ya da turist avına çıkan taksicilerin hepsi belli. Biz onlara taksici demiyoruz. Çünkü onların hepsi dolandırıcı. Bu kişileri bu meslekten atılmalı ve hiçbir yerde çalışamamalı." dedi.