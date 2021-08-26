Yediemin otoparkları taksilerle doldu

DHA 26.08.2021 - 12:14
İstanbul'da son dönemler de sıklıkla taksi sorunu yaşanıyor. İstanbullular taksicilerin, kısa mesafe ve değişim saati gibi gerekçeler sunarak yolcu almamasından ve turist avına çıkmasından şikayetçi.
Artan şikayetler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinin Eminönü, Sultanahmet, Beyoğlu, Şişli gibi ilçelerde taksicilere yönelik denetimleri sıklaştı. Yapılan denetimlerde sürücülerinin kural ihlali yaptığı, sigortasız ve ruhsatsız çalıştırılan taksiler trafikten men edilerek, İstanbul'un farklı noktalarında bulunan yediemin otoparklarına çekildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne günlük 490 tane taksi şikayeti geldiğini söyleyen Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Denetim, denetim diye bağırıyoruz. Denetimleri artırılmasını istiyoruz. Otoparkların dolmasının sebebi şoförlerin toplu taşıma kullanım kartlarının ruhsatta işli olmaması." dedi.
Aracı çekilen taksi şoförünün UKOME'den bir belge alma karışlığında aracını geri alabildiğini belirten Duman, " Taksici ikinci kez aynı şekilde yolcu taşımaya devam ederse, araç 15 gün bağlanıyor. Üçüncü kez aynı hatayı yaparsa araç 29 gün bağlanıyor. Üzerine düşen görevi yapmayan kişilerin araçlarının bağlanmasının hiçbir sakınca yok" şeklinde konuştu.