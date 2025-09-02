Yediği meyveler dokundu, hastaneye kaldırıldı: Okan isimli ayının MR'ı çekildi

Üç yaşındaki Okan isimli ayı, yediği meyvelerden rahatsızlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'ne bağlı Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'ne getirilen ayının MR'ı çekildi. Uygulanan tedavinin ardından ayı taburcu edildi.

Yediği meyveler dokundu, hastaneye kaldırıldı: Okan isimli ayının MR'ı çekildi - 1

İstanbul Çekmeköy'deki özel bir Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bakımı yapılan üç yaşındaki Okan isimli ayı, yediği meyvelerin dokunması sonucu rahatsızlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yediği meyveler dokundu, hastaneye kaldırıldı: Okan isimli ayının MR'ı çekildi - 2

Ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'ne bağlı Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'ne götürülen ayıyı muayene eden veteriner hekimler, MR'ının çekilmesine karar verdi.

Yediği meyveler dokundu, hastaneye kaldırıldı: Okan isimli ayının MR'ı çekildi - 3

TABURCU EDİLDİ

Burada anestezi altında MR çekilen ayı, tedavi edildikten sonra taburcu edilerek hayvanat bahçesindeki alanına götürüldü.

Yediği meyveler dokundu, hastaneye kaldırıldı: Okan isimli ayının MR'ı çekildi - 4

SOĞUK MEYVELER NEDENİYLE ÜŞÜTMÜŞ

Çekilen MR'da sağlıklı bulunan ayının yediği soğuk meyveler nedeniyle üşüttüğü öğrenildi.

Yediği meyveler dokundu, hastaneye kaldırıldı: Okan isimli ayının MR'ı çekildi - 5

"ANİDEN YEMİŞ"

Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Ebu Derda Günay ise ayının soğuk meyveyi aniden çok yediği için karın ağrısı olduğunu belirtti.

DAHA FAZLA GÖSTER