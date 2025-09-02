Yediği meyveler dokundu, hastaneye kaldırıldı: Okan isimli ayının MR'ı çekildi
Üç yaşındaki Okan isimli ayı, yediği meyvelerden rahatsızlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'ne bağlı Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'ne getirilen ayının MR'ı çekildi. Uygulanan tedavinin ardından ayı taburcu edildi.
İstanbul Çekmeköy'deki özel bir Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bakımı yapılan üç yaşındaki Okan isimli ayı, yediği meyvelerin dokunması sonucu rahatsızlandı.