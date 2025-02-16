Yedisu depreminden sonra uzmanlardan Yedisu Fayı uyarısı: "Büyük deprem beklediğimiz yer"
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde gece saatlerinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Herhangi bi can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem için uzmanlar buradaki fayın kuvvetli deprem üretme riski olduğuna dikkat çekiyor. NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yedisu Fayı'na dikkat çekip "Uyarıcı bir deprem olarak değerlendirilebilir." dedi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür daha önce NTV ekranlarında Yedisu Fayı'nın tehlikesine karşı uyarılarda bulunmuştu. Görür, geceki depreme ilişkin ise sosyal medya hesabından "Büyük deprem beklediğimiz yer." ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 02.24'te meydana gelen depremin merkez üssünün Yedisu ilçesi olduğunu duyurdu.
12,79 kilometre derinlikte oluşan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremin ardından paniğe kapılan bazı vatandaşlar binaları tahliye etti. Bingöl Valiliği, depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını bildirdi.
AFAD da olumsuz bir durum ile karşılaşılmadığını duyurdu.
Depremin merkez üssü olan Yedisu, son dönemde deprem uzmanlarının sıkça dikkat çektikleri bir bölge.
Uzmanlar, buradaki fayın kuvvetli deprem üretme riski olduğu konusunda uyarıyor.