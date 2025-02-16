Yedisu depreminden sonra uzmanlardan Yedisu Fayı uyarısı: "Büyük deprem beklediğimiz yer"

Tüysüz, "Bugün olan depreme baktığımızda bu fayın biraz daha güney doğusunda olduğunu yani doğrudan bu fayla ilgili olmadığını söyleyebiliriz. 4,8 büyüklüğünde bir deprem, sığ bir deprem. Bu depremin olduğu yerde de 1949'da Kargapazarı dediğimiz bir fay kırılmıştı. Bu deprem onun bir artçısı olarak veya buna bağlı faylardan birisinin kırılması olarak görülebilir." dedi.



Bugünkü depremin Yedisu Fayı ile ilgisinin olmadığına, onun komşusu olan bir fay olduğuna dile getiren Tüysüz, "Ama Yedisu Fayı'nın tehlikesi sürüyor, bu konuda dikkatli olmak gerekir. Tetikleme olabileceğini zannetmiyorum ama tabi bu bize bu bölgenin sıkışmakta olduğunu gösteriyor. O anlamda uyarıcı bir deprem olarak değerlendirilebilir." açıklamasında bulundu.