Yedisu depreminden sonra uzmanlardan Yedisu Fayı uyarısı: "Büyük deprem beklediğimiz yer"

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde gece saatlerinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Herhangi bi can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem için uzmanlar buradaki fayın kuvvetli deprem üretme riski olduğuna dikkat çekiyor. NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yedisu Fayı'na dikkat çekip "Uyarıcı bir deprem olarak değerlendirilebilir." dedi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür daha önce NTV ekranlarında Yedisu Fayı'nın tehlikesine karşı uyarılarda bulunmuştu. Görür, geceki depreme ilişkin ise sosyal medya hesabından "Büyük deprem beklediğimiz yer." ifadelerini kullandı.

Yedisu depreminden sonra uzmanlardan Yedisu Fayı uyarısı: "Büyük deprem beklediğimiz yer" - 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 02.24'te meydana gelen depremin merkez üssünün Yedisu ilçesi olduğunu duyurdu.

12,79 kilometre derinlikte oluşan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremin ardından paniğe kapılan bazı vatandaşlar binaları tahliye etti. Bingöl Valiliği, depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını bildirdi.

AFAD da olumsuz bir durum ile karşılaşılmadığını duyurdu.

Depremin merkez üssü olan Yedisu, son dönemde deprem uzmanlarının sıkça dikkat çektikleri bir bölge.

Uzmanlar, buradaki fayın kuvvetli deprem üretme riski olduğu konusunda uyarıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yedisu depreminden sonra uzmanlardan Yedisu Fayı uyarısı: "Büyük deprem beklediğimiz yer" - 2

"UYARICI DEPREM"

Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurdun en önemli depremlerini yaratan, dünyanın en önemli faylarından birisi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çeken Tüysüz, "1600 kilometre boyunda bir fay ve ülkemiz tarihindeki en büyük depremleri yaratmış bir fay. 1939'da Erzincan'da 7,9 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. 360 kilometre boyunda bir fay kırılmıştı o zaman. Arkasından 1992'de bir deprem oldu 6,7 veya 6,8." dedi.

1992 depremiyle birlikte Karlıova arasındaki bir parçanın kırılmadığının ortaya çıktığını işaret eden Tüysüz, "Yedisu Fayı olarak tanımladığımız, kırıldığı zaman 7,2 büyüklüğünde deprem üretmesini beklenen bir fay. Kuzey Anadolu Fayı'ndaki bu tür parçalar aşağı yukarı 250 - 300 yılda bir kırılıyor. Bu da 1784'te kırıldığına göre 232 yıldır önemli bir deprem üretmemiş bir faydan bahsediyoruz." diye konuştu.

"Yedisu Fayı bir sismik boşluk olarak değerlendiriliyor. Özellikle 2001 ve 2003'teki Karlıova depremlerinden bu yana çok üzerinde durduğum faylardan birisi." diye konuşan Tüysüz; Erzincan, Erzurum, Tunceli ve yöredeki diğer illeri ciddi anlamda etkileyebilecek bir fay olduğuna dikkat çekti.

Yedisu depreminden sonra uzmanlardan Yedisu Fayı uyarısı: "Büyük deprem beklediğimiz yer" - 3

Tüysüz, "Bugün olan depreme baktığımızda bu fayın biraz daha güney doğusunda olduğunu yani doğrudan bu fayla ilgili olmadığını söyleyebiliriz. 4,8 büyüklüğünde bir deprem, sığ bir deprem. Bu depremin olduğu yerde de 1949'da Kargapazarı dediğimiz bir fay kırılmıştı. Bu deprem onun bir artçısı olarak veya buna bağlı faylardan birisinin kırılması olarak görülebilir." dedi.

Bugünkü depremin Yedisu Fayı ile ilgisinin olmadığına, onun komşusu olan bir fay olduğuna dile getiren Tüysüz, "Ama Yedisu Fayı'nın tehlikesi sürüyor, bu konuda dikkatli olmak gerekir. Tetikleme olabileceğini zannetmiyorum ama tabi bu bize bu bölgenin sıkışmakta olduğunu gösteriyor. O anlamda uyarıcı bir deprem olarak değerlendirilebilir." açıklamasında bulundu.

Yedisu depreminden sonra uzmanlardan Yedisu Fayı uyarısı: "Büyük deprem beklediğimiz yer" - 4

GÖRÜR UYARMIŞTI

Yer Bilimcisi Prof. Dr. Naci Görür, daha önce Karlıova ile Erzincan arasının en çok endişe veren yer olduğunun da altını çizip Yedisu Fayı için uyarıda bulunmuştu.

Görür, "Yedisu Fayı 1790'da 7,2 deprem üretti. 250 sene geçti. Deprem tekekkürdür. Zaman doldu. Kırıldı, kırılacak. Karlıova, Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu Fay kesim noktası." diye konuşup deprem beklediklerini dile getirmişti.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin bölgeye enerji transfer ettiğine de dikkat çeken Görür, durumu "kritik" olarak değerlendirmiş, "Bingöl Karlıova-Göynük arası Karlıova-Erzincan arası deprem ile sınanacak ilk bölgeler arasında." ifadelerini kullanmıştı.

Yedisu depreminden sonra uzmanlardan Yedisu Fayı uyarısı: "Büyük deprem beklediğimiz yer" - 5

"BÜYÜK DEPREM BEKLEDİĞİMİZ YER"

Gece meydana gelen depreme ilişkin de sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Görür, "Büyük deprem beklediğimiz yer." dedi.

Deprem Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) üzerinde olduğunu vurgulayan Görür, "Deprem dirençli kentler çalışmaları hızlanmalıdır." uyarısında bulundu.

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