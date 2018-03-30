Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı
DHA
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur Denetimi" kapsamında 39 ilçe, 200 noktada şüpheli araç, kişi ve mekânlarda aramalar yapıldı.
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1İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde saat 20.00'da gerçekleştirilen denetime; İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü personeli katıldı.
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239 ilçede 200 noktada 3 Bin polisin katılımıyla yapılan denetim kapsamında araçlar durdurularak arama yapıldı.
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3Araç içerisindeki kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması(GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Polis helikopteri ise denetim noktalarını havadan destek verdi.
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4İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın da kontrol noktalarını denetlediği öğrenildi.
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5Denetim noktalarından biriside Şişli Nişantaşı Kadırgalar Caddesiydi. Polisler caddeyi tek şeride düşürerek çevre güvenliği aldı. Şüpheli görülen araçlar durdurulup didik didik arandı. Kişiler de üst araması ve GBT kontrolünden geçirildi.
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6Narkotik köpeği 'Fırtına'da durdurulan araçlarda uyuşturucu madde aramasında bulundu.