Yeğeninin saldırısından ölü numarası yaparak kurtuldu
Van’da yaşayan Faki Abi isimli vatandaş, bir süredir sözlü tartışma yaşadığı yeğeninin saldırısına uğradı. Dayı Abi, S. T.’nin kendisine saldırdığı anlardan ölü numarası yaparak kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Van’ın İpekyolu ilçesinde yeğeninin saldırısına uğrayan dayı, ölü numarası yaparak kurtuldu.
Olay, İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü saat 14.00 sıralarından meydana geldi.