Yeğeninin saldırısından ölü numarası yaparak kurtuldu

Van’da yaşayan Faki Abi isimli vatandaş, bir süredir sözlü tartışma yaşadığı yeğeninin saldırısına uğradı. Dayı Abi, S. T.’nin kendisine saldırdığı anlardan ölü numarası yaparak kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeğeninin saldırısından ölü numarası yaparak kurtuldu - 1

Van’ın İpekyolu ilçesinde yeğeninin saldırısına uğrayan dayı, ölü numarası yaparak kurtuldu.

Olay, İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü saat 14.00 sıralarından meydana geldi.

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Yeğeninin saldırısından ölü numarası yaparak kurtuldu - 2

Ablasının defini sonrası dayı Faki Abi ile yeğeni S.T. arasından bir süredir sözlü tartışma yaşanıyordu. Son olarak yapılan telefon görüşmesinde dayı ile yeğeninin arasındaki tartışma daha da sertleşti. Tartışma sonrası anneannesi ve dayısının yaşadığı eve gelen yeğen S.T., balkonun penceresinden içeri girerek dayısını darp etti.

Yeğeninin saldırısından ölü numarası yaparak kurtuldu - 3

Dayısını pencere bölmesinde sıkıştıran yeğen, daha sonra dayısının boğazını sıktı. Bu saldırından ölü numarası yaparak kurtulan dayı Abi, daha sonra darp raporu aldığını ve yeğeninden şikayetçi olduğunu söyledi.

Yeğeninin saldırısından ölü numarası yaparak kurtuldu - 4

Abi, yeğeninin sadece kendisini değil, aynı zamanda anneannesini de darp ettiğini öne sürdü.

Yeğeninin saldırısından ölü numarası yaparak kurtuldu - 5
Yeğeninin saldırısından ölü numarası yaparak kurtuldu - 6
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