Yemeden önce fotoğrafı çekilen lezzet: Tadına bakmak isteyenlerin önce randevu almaları gerekiyor
Samsun'da kış aylarında soğuk havayla yağlanan ve lezzetlenen kazların pişirilmesiyle hazırlanan "asma kaz tiridi" tüketilmeye devam ediliyor.
Müşterilerin yemeden önce fotoğrafını çektiği bir lezzet olan asma kaz tiridi özellikle Havza, Kavak, Asarcık ve Ladik ilçelerinde sayıları artan "kaz asma" tesislerinde yapılıyor.
Kültürel bir lezzet de olan kaz tiridi hemşehri derneklerinin düzenlendiği "tirit gecelerinde" vatandaşları bir araya getiriyor.