Yemeden önce fotoğrafı çekilen lezzet: Tadına bakmak isteyenlerin önce randevu almaları gerekiyor

Toplam 15 yıldır kaz tiridi yaptığını belirten Cendek, sezonun ekim ayı sonlarında havaların soğuması ile başladığını belirterek, şunları anlattı:



"Havaların soğuması ve kazların yağlanması ile tirit sezonu başlıyor. Kış aylarında muhabbet ve sohbet için kaz tiridi yemek için geliyorlar. İyi bir kaz tiridi odun ateşinde asarak ve kendi yağını yakarak olur. Tirit ortalama bir iki saatte pişiyor. Pişen kazları doğrayarak servis haline getiriyoruz. Pişmiş pilavımızı kazın kendi yağı ile yağlıyoruz. Yaktığımız yağa yufkaları bandırıyoruz, tepsinin etrafına döşüyoruz. Burada bir damla dahi su olmaz, kaz sadece kendi yağı ile pişiyor. Halkımız da bu lezzete geliyor. Bir kaz 5-6 kişiye yeter."