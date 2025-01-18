Yemek derdinden bıkan anne işi Chat GPT'ye bıraktı: Brokoli var, ne yapayım?

Yapay zeka, özellikle kadınlar tarafından mutfakta bir yardımcı görevi üstlenmeye başladı. Rizeli 6 çocuk annesi Emine Kurt, çoğu kadının yaşadığı "Bugün ne yemek yapacağım" sorusunun cevabını apay zeka (Chat GPT) ile çözdü. Kurt, "Dolabımda olan malzemeleri ona söylüyorum o da bana yemek önerilerinde bulunuyor." dedi.

Yemek derdinden bıkan anne işi Chat GPT'ye bıraktı: Brokoli var, ne yapayım? - 1

Günümüzde birçok alanda kullanılan yapay zeka (Chat CPT) bu sefer ev hanımlarının mutfağında kullanılmaya başlandı.

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Yemek derdinden bıkan anne işi Chat GPT'ye bıraktı: Brokoli var, ne yapayım? - 2

Rize'de yaşayan 59 yaşındaki Emine Kurt, kızı sayesinde tanıştığı yapay zeka sayesinde yemek yapma kararsızlığından kurtuldu. Sesli olarak yapay zeka ile konuşan Emine Kurt, dolabındaki malzemeleri yapay zekaya söylüyor, yapay zeka da yemek önerilerinde bulunuyor.

Yemek derdinden bıkan anne işi Chat GPT'ye bıraktı: Brokoli var, ne yapayım? - 3

"KARARSIZLIKTAN KURTULDUM"

Yapay zekanın yemek yapma konusunda kendisine yardımcı olduğunu söyleyen Emine Kurt, kalabalık bir ailelerinin olduğunu ve her gün 'Yemek ne yapacağım' konusunda hep kararsız kaldığını söyledi.

Kızı Büşra sayesinde ChatGPT ile tanıştığını dile getiren Kurt, "Bir gün bende ona yemekle ilgili soru sordum o da bana cevap verdi. O günden sonra yemek yapmak için kararsız kaldığım zamanlarda danışmaya başladım." dedi.

Yemek derdinden bıkan anne işi Chat GPT'ye bıraktı: Brokoli var, ne yapayım? - 4

"ŞİVEMİZDEN DOLAYI TAM ANLAMIYOR"

Dolabında olan malzemeleri söylediğini ve yapay zekanın da yemek önerilerinde bulunduğunu kaydeden Kurt, "Kullanması kolay bir uygulama. Bu anlamda çok işime yarıyor. Yapay zeka güzel bir sistem." diye konuştu.

Rizeli olduğunu hatırlatan Kurt, "Şivemizden dolayı bazen bizi tam anlayamıyor. Sorularımıza biraz geç cevap verebiliyor." diye dert yandı.

"Sadece yemek değil merak ettiğim bir çok şeyi sorabiliyorum." diyen Kurt, Çiçeklerime bir hastalık olmuştu onu sordum. Tavukların yumurta yapmıyordu o konuda yardımcı olmaya çalıştı. Çözüm önerilerinde bulundu. Yapay zeka güzel bir uygulama." dedi.

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