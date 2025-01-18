Yemek derdinden bıkan anne işi Chat GPT'ye bıraktı: Brokoli var, ne yapayım?
Yapay zeka, özellikle kadınlar tarafından mutfakta bir yardımcı görevi üstlenmeye başladı. Rizeli 6 çocuk annesi Emine Kurt, çoğu kadının yaşadığı "Bugün ne yemek yapacağım" sorusunun cevabını apay zeka (Chat GPT) ile çözdü. Kurt, "Dolabımda olan malzemeleri ona söylüyorum o da bana yemek önerilerinde bulunuyor." dedi.
Günümüzde birçok alanda kullanılan yapay zeka (Chat CPT) bu sefer ev hanımlarının mutfağında kullanılmaya başlandı.