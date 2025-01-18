Yemek derdinden bıkan anne işi Chat GPT'ye bıraktı: Brokoli var, ne yapayım?

"ŞİVEMİZDEN DOLAYI TAM ANLAMIYOR"

Dolabında olan malzemeleri söylediğini ve yapay zekanın da yemek önerilerinde bulunduğunu kaydeden Kurt, "Kullanması kolay bir uygulama. Bu anlamda çok işime yarıyor. Yapay zeka güzel bir sistem." diye konuştu.

Rizeli olduğunu hatırlatan Kurt, "Şivemizden dolayı bazen bizi tam anlayamıyor. Sorularımıza biraz geç cevap verebiliyor." diye dert yandı.

"Sadece yemek değil merak ettiğim bir çok şeyi sorabiliyorum." diyen Kurt, Çiçeklerime bir hastalık olmuştu onu sordum. Tavukların yumurta yapmıyordu o konuda yardımcı olmaya çalıştı. Çözüm önerilerinde bulundu. Yapay zeka güzel bir uygulama." dedi.