Yemek yapmadı diye eşini öldüresiye dövdü: Ölmesinden korkup 112'yi aradı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, eşi Yunus Korkut tarafından yemek yapmadığı gerekçesiyle darbedilen 25 yaşındaki Ummuhan Korkut geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alındı. Gözaltına alınan eşi Yunus Korkut tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yemek yapmadı diye eşini öldüresiye dövdü: Ölmesinden korkup 112'yi aradı - 1

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Köyceğiz’in Beyobası Mahallesinde meydana geldi. Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşinin bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbar etti.  Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ummuhan Korkut, durumunun ağır olması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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Yemek yapmadı diye eşini öldüresiye dövdü: Ölmesinden korkup 112'yi aradı - 2

Burada yapılan tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen kadın geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Gözaltına alınan Yunus Korkut tutuklanark ezaevine gönderildi. Yunus Korkut’un savcılık ifadesinde, “Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpükler geldiğini fark ettim. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundum” dediği öğrenildi.

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