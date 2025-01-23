Yemek yapmadı diye eşini öldüresiye dövdü: Ölmesinden korkup 112'yi aradı
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, eşi Yunus Korkut tarafından yemek yapmadığı gerekçesiyle darbedilen 25 yaşındaki Ummuhan Korkut geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alındı. Gözaltına alınan eşi Yunus Korkut tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Köyceğiz’in Beyobası Mahallesinde meydana geldi. Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşinin bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbar etti. Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ummuhan Korkut, durumunun ağır olması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.