Yemek yapmadı diye eşini öldüresiye dövdü: Ölmesinden korkup 112'yi aradı

Burada yapılan tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen kadın geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.



Gözaltına alınan Yunus Korkut tutuklanark ezaevine gönderildi. Yunus Korkut’un savcılık ifadesinde, “Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpükler geldiğini fark ettim. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundum” dediği öğrenildi.