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Yeni açıklama: Af geliyor mu? 2025 İnfaz düzenlemesinde son durum | Genel af ya da umut hakkı olacak mı?

Af yasasında son durum! Genel af hakkında son dakika gelişmeleri, konuyu yakından takip edenlerin gündeminde. Hükümlülere dair yeni çalışmaların olacağı Bakan Yılmaz Tunç tarafından bildirilmişti. Ancak af yasası gibi bir projenin gündemde olmadığı da eklenmişti. Peki, umut hakkı çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi son dakika gelişmeleri...

Yeni açıklama: Af geliyor mu? 2025 İnfaz düzenlemesinde son durum | Genel af ya da umut hakkı olacak mı? - 1

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Basın Mensupları İftar Programı''nda yöneltilen sorulara yanıt verdi. Bakan Tunç, gündemde olan ''af yasası'' konusuna ise böyle bir çalışmanın olmadığını belirterek noktayı koydu. Ancak kovid izni olarak ifade edilen düzenlemeden faydalanamayanlara yönelik bir çalışmanın olabileceği belirtildi. İşte, detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni açıklama: Af geliyor mu? 2025 İnfaz düzenlemesinde son durum | Genel af ya da umut hakkı olacak mı? - 2

AF YASASI ÇIKACAK MI?

Bakan Yılmaz Tunç, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak ''af'' beklentisine de kesin yanıt verdi. Tunç, ''Kişiye yönelik bir düzenleme, bir iyileştirme söz konusu değil. Mevzuatımızda sürekli birtakım iyileştirmeler yapıyoruz. Mesela 'Hasta hükümlüler cezaevinde ölmesin' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil. Af gündemde yok.'' sözlerine yer verdi.


Koronavirüs döneminde 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar, kovid izninden faydalanmıştı. Böylece açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edilmişti. 31 Temmuz 2023 tarihinden çnce suç işleyenlere yönelik bir düzenleme söz konusu olabilir.

Yeni açıklama: Af geliyor mu? 2025 İnfaz düzenlemesinde son durum | Genel af ya da umut hakkı olacak mı? - 3

UMUT HAKKI GELECEK Mİ?

Türkiye'de idam cezalarının kaldırılmasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yürürlüğe girdi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yeniden değerlendirilmesini kapsayan umut hakkına dair Bakan Yılmaz Tunç, ''Umut Hakkı bizim mevzuatımızda yok. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlülerinin koşullu salıverme süresi 30 yıldır. Yine müebbet hapis cezası hükümlülerinin koşullu salıverme süresi 24 yıldır. Bu yıllar dolduğunda kişi cezaevinde iyi halliyse tahliye olur. Ölüm cezasından çevrilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının koşullu salıvermesinin olmadığına dair ceza infaz kanununda özel bir hüküm yer alıyor. Bu konuda çalışmamız yok.'' dedi.

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