Yeni açıklama: Af geliyor mu? 2025 İnfaz düzenlemesinde son durum | Genel af ya da umut hakkı olacak mı?
Af yasasında son durum! Genel af hakkında son dakika gelişmeleri, konuyu yakından takip edenlerin gündeminde. Hükümlülere dair yeni çalışmaların olacağı Bakan Yılmaz Tunç tarafından bildirilmişti. Ancak af yasası gibi bir projenin gündemde olmadığı da eklenmişti. Peki, umut hakkı çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi son dakika gelişmeleri...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Basın Mensupları İftar Programı''nda yöneltilen sorulara yanıt verdi. Bakan Tunç, gündemde olan ''af yasası'' konusuna ise böyle bir çalışmanın olmadığını belirterek noktayı koydu. Ancak kovid izni olarak ifade edilen düzenlemeden faydalanamayanlara yönelik bir çalışmanın olabileceği belirtildi. İşte, detaylar...