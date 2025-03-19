Yeni açıklama: Af geliyor mu? 2025 İnfaz düzenlemesinde son durum | Genel af ya da umut hakkı olacak mı?

AF YASASI ÇIKACAK MI?

Bakan Yılmaz Tunç, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak ''af'' beklentisine de kesin yanıt verdi. Tunç, ''Kişiye yönelik bir düzenleme, bir iyileştirme söz konusu değil. Mevzuatımızda sürekli birtakım iyileştirmeler yapıyoruz. Mesela 'Hasta hükümlüler cezaevinde ölmesin' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil. Af gündemde yok.'' sözlerine yer verdi.





Koronavirüs döneminde 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar, kovid izninden faydalanmıştı. Böylece açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edilmişti. 31 Temmuz 2023 tarihinden çnce suç işleyenlere yönelik bir düzenleme söz konusu olabilir.