NTV

Yeni adli yıl için Beştepe’de tören

Anadolu Ajansı

Yeni adli yıl, Beştepe’de düzenlenen törenle başladı. Törene 40’ı aşkın baro katılmadı.

  • 1

    Yeni adli yılın açılışı nedeniyle Cumhhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde tören gerçekleştirildi.

  • 2

    Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı İsmail Cirit ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı İsmail Cirit konuşma yaptı.

  • 3

    40’tan fazla baro törenin Beştepe’de yapılması nedeniyle katılmadı.

    TBB Başkanı Feyzioğlu, 5 yıl sonra adli yıl açılışında yer aldı.

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin