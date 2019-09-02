Yeni adli yıl için Beştepe’de tören
Anadolu Ajansı
Yeni adli yıl, Beştepe’de düzenlenen törenle başladı. Törene 40’ı aşkın baro katılmadı.
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Yeni adli yılın açılışı nedeniyle Cumhhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde tören gerçekleştirildi.
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Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı İsmail Cirit ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı İsmail Cirit konuşma yaptı.
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40’tan fazla baro törenin Beştepe’de yapılması nedeniyle katılmadı.
TBB Başkanı Feyzioğlu, 5 yıl sonra adli yıl açılışında yer aldı.
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