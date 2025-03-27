Yeni ailesi "Fıstık"ı kabul etti!

Fıstık'ın yaklaşık 15 gün önce sürüyle tamamen bütünleştiğini belirten Arsun, "Onu sürüye dahil etmek için denemeler yaptık. İlk başlarda bazı bireyler reddetti, ancak süreç içinde uyum sağladı. Şu an annesiyle ve üvey kardeşleriyle iyi bir ilişkisi var. Anne birey, sürünün en yaşlısı olan 'Muko'. Daha önce büyüttüğü bir yavru maymun olduğu için Fıstık'a da sahip çıktı. Onu kucaklayıp koruma içgüdüsüyle yaklaşıyor" dedi.