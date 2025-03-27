Yeni ailesi "Fıstık"ı kabul etti!
Antalya'da otobüs terminalinde x-ray cihazından geçirilirken fark edilen ve "Fıstık" adı verilen yavru maymun, Doğal Yaşam Parkı'ndaki sürüye kabul edildi.
Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde geçen aralık ayında X-Ray cihazından geçirilirken fark edilen ve kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen 'Rhesus' türü yavru maymun, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. 'Fıstık' adı verilen yavru maymun, yaklaşık 3 aylık rehabilitasyon ve karantina sürecinin ardından bugün parkta yaşamını sürdüren maymun sürüsüne katıldı.