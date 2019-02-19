Yeni askerlik sistemi (Bedelli askerlikte celp tarihleri ne zaman, bedelli askerlik kalıcı mı oluyor?)

Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan bedelli askerlik sistemine yönelik son detaylar:

Bakan Akar'ın bedelli askerlikle ilgili yaptığı son açıklamasından satır başları şöyle:

"Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek."



"1 ay temel eğitime müteakip lise mezunu ve altı gençler 5 ay kıtada görev yapacak. Bunun sonunda erlere 'kalmak ister misiniz' diye soracağız."



"Gençlerimize askerlik esnasında, askerlik sonrasında ve görevlerini yaparlarken çeşitli imkanlar, destekler de sağlanacak."





"Lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay temel ve sınıf eğitimi alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar ve daha sonra terhis olacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler, istek ve ihtiyaç durumuna göre."