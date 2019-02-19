Yeni askerlik sistemi (Bedelli askerlikte celp tarihleri ne zaman, bedelli askerlik kalıcı mı oluyor?)
NTV
Yeni askerlik sistemi netleşiyor. Temel askerlik süresi 6 ay oluyor, bedelli askerlik ise devam edecek. Öte yandan bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel eğitim alacak yükümlülerden bazılarının celp dönemlerindeki sevk tarihlerinde değişikliğe gidildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bedelli askerlikle ilgili son detayları paylaştı. İşte yeni askerlik sistemi hakkında bilmeniz gerekenler...
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan bedelli askerlik sistemine yönelik son detaylar:
Bakan Akar'ın bedelli askerlikle ilgili yaptığı son açıklamasından satır başları şöyle:
"Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek."
"1 ay temel eğitime müteakip lise mezunu ve altı gençler 5 ay kıtada görev yapacak. Bunun sonunda erlere 'kalmak ister misiniz' diye soracağız."
"Gençlerimize askerlik esnasında, askerlik sonrasında ve görevlerini yaparlarken çeşitli imkanlar, destekler de sağlanacak."
"Lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay temel ve sınıf eğitimi alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar ve daha sonra terhis olacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler, istek ve ihtiyaç durumuna göre."
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2"Gençlerimiz bir taraftan silahlı kuvvetlerin ihtiyacını karşılayarak ülkemizin ve milletimizin savunmasına katkı sağlarken diğer taraftan kendi eğitim, öğrenim ve mesleki gelişmelerini sağlayabilecekler."
"Yedek astsubaylığa geldiğimizde meslek yüksekokulu mezunlarımız yedek astsubay olacaklar. 'Mesleğinden kopma, elektrik, torna, otomobil, kimya, sağlık ne varsa o mesleğinize devam edin, bunun bir karşılığı var' diyoruz. Burada kendilerini yedek astsubay olarak istihdam ediyoruz."
Diyelim ki lisans ve lisans üstü kadrolar doldu, isterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler. Bu lisans ve lisans üzeri, meslek yüksek okulu bitiren arkadaşlarımız isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler."
Burada esnek bir model uygulamak suretiyle geçişler var. Erbaş, er ve uzman erlerden gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız belli şartlardan sonra subay olabilecek. Dolayısıyla sistem bütünlük içinde sürekli dönecek."
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CELP DÖNEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK
CELP DÖNEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 16. dönemde temel eğitim alacak yükümlülerin sevk tarihi 30 Mart'tan 3 Nisan'a, 19. dönemde temel eğitim alacakların sevk tarihi de 20 Nisan'dan 22 Nisan'a alındı.
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4Temel askerlik süresi 6 ay oluyor. Ama uzatılırsa maaşlı temel askerlik geliyor. Ayrıca bedelli de kalıcı bir uygulama oluyor. Bunların ötesinde iki yıllık yüksek okul mezunları için de yeni bir rütbe geliyor. Ancak akıllara gelen ve belirlenmeyi bekleyen bazı noktalar var.
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MADDE MADDE YENİ ASKERLİK SİSTEMİ
Lise mezunları 6 ay dolunca 6 ay da maaşlı askerlik yapabilecek.
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6Zorunlu askerlik 6 aya iniyor. 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecek. Halen 12 ay olan askerlik 6 ayda tamamlanabilecek. İsteyenler 6 ay daha askerlik yapıp maaş alabilecek.
Maaşın ne kadar olacağı ise sorular arasında.
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7Bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirilecek.
Bedellide yaş sınırı kalkacak, 1 aylık temel eğitimin ardından yükümlüler askerliklerini tamamlamış sayılacak.
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Her yıl 145 bin kişi bedelli askerlik için başvurabilecek.
Başvuru sayısı daha fazla olursa nasıl bir eleme yapılacağı henüz belli değil.
Ücret artışı üzerinde çalışılan alternatifler arasında. Ücretin dövizli askerlikle eşitlenebileceği belirtiliyor.
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9Dövizli askerlik şu an 2 bin euro. Bu ücretin artılabileceği belirtiliyor.
Lisans ve lisans üstü mezunları için yedek subaylık uygulaması devam edecek.
İki yıllık üniversite mezunları için yedek astsubaylık uygulaması başlayacak.
İki aylık temel eğitim alacak yedek astsubaylar, eğitimleri sırasında harçlık, 10 ay sürecek kıta görevlerinde ise maaş alacak.