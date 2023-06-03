Yeni bakanlar bugün açıklanıyor: (Yeni kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak?)

Cumhurbaşkanı seçim süreci tamamlandı. Artık Ankara'da tüm gözler, yemin törenleri ve yeni Kabine'de. Sosyal medya platformlarında da gündem olan bu konuda birçok farklı ismin yer aldığı listeler paylaşıldı. Yeni bakanlarla ilgili soru işaretleri bugün akşam saatlerinde giderilecek.
3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 21.30'da yeni Kabine'nin açıklanması bekleniyor.
Ankara kulislerinde mevcut kabineden iki ismin yeni kabinede yer alacağı iddiaları var. Bu isimlerin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olduğu iddia ediliyor.
Eski bakanlardan Mehmet Şimşek'in kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olacağı yönünde iddialar var.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ismi Ticaret Bakanlığı için geçiyor.
MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ismi Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in de ismi Milli Savunma Bakanlığı için geçiyor.