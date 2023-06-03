Yeni bakanlar bugün açıklanıyor: (Yeni kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak?)

Yeni dönemin yeni bakanları açıklanıyor... Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler yeni Kabine'de yer alacak isimlere çevrildi. Kulislerde yeni bakanlık dağılımına ilişkin olarak çok sayıda ismin adı geçiyor. Peki, yeni kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yeni bakanlar bugün açıklanıyor: (Yeni kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak?) - 1

Cumhurbaşkanı seçim süreci tamamlandı. Artık Ankara'da tüm gözler, yemin törenleri ve yeni Kabine'de. Sosyal medya platformlarında da gündem olan bu konuda birçok farklı ismin yer aldığı listeler paylaşıldı. Yeni bakanlarla ilgili soru işaretleri bugün akşam saatlerinde giderilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni bakanlar bugün açıklanıyor: (Yeni kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak?) - 2

YENİ KABİNE SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 21.30'da yeni Kabine'nin açıklanması bekleniyor.

Yeni bakanlar bugün açıklanıyor: (Yeni kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak?) - 3

"İKİ İSİM DEĞİŞMEYECEK" İDDİASI

Ankara kulislerinde mevcut kabineden iki ismin yeni kabinede yer alacağı iddiaları var. Bu isimlerin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olduğu iddia ediliyor.

Yeni bakanlar bugün açıklanıyor: (Yeni kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak?) - 4

EKONOMİ İÇİN ÖNE ÇIKAN İSİM MEHMET ŞİMŞEK

Eski bakanlardan Mehmet Şimşek'in kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olacağı yönünde iddialar var.

Yeni bakanlar bugün açıklanıyor: (Yeni kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak?) - 5

HAKAN FİDAN İSMİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA GEÇİYOR

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ismi Ticaret Bakanlığı için geçiyor.

MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ismi Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in de ismi Milli Savunma Bakanlığı için geçiyor.

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