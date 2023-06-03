Yeni bakanlar bugün açıklanıyor: (Yeni kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak?)

Cumhurbaşkanı seçim süreci tamamlandı. Artık Ankara'da tüm gözler, yemin törenleri ve yeni Kabine'de. Sosyal medya platformlarında da gündem olan bu konuda birçok farklı ismin yer aldığı listeler paylaşıldı. Yeni bakanlarla ilgili soru işaretleri bugün akşam saatlerinde giderilecek.