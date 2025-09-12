Yeni, bambaşka cuma mesajları: Resimli, en güzel seçenekleri ile cuma mesajları ve sözleri

Cuma günü, bereketi ve huzuru ile tüm İslam alemine geldi. Dualar edilmeye, namazlar da kılınmaya başladı. Bu mübarek günün hayrını mesaj ve sözler aracılığı ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Uzun ve kısa yazılı, hadisli, ayetli cuma mesajları alternatifleriyle ailenizin, arkadaşlarınızın gününü daha da anlamlandırın. Uzakları yakın eden cuma mesajlarını sosyal medyada paylaşabilir ayrıca SMS veya WhatsApp üzerinden de çevrenizdekilere iletebilirsiniz. İşte, en güzel cuma mesajları...

Mübarek cuma günü, Müslüman dünyası camileri dolduruyor. Öncesinde aile, akraba, eş-dost demeden tüm sevdiklerinize ''Hayırlı Cumalar'' mesajları göndererek cumanın mutluluğunu paylaşın. İslam aleminin haftalık bayramı niteliğinde kutlanan cuma günü, bol bol ibadet edilerek geçiriliyor. Öğle ezanı ile camilerde yerini alan cemaat ise cuma namazını idrak ediyor.

HAYIRLI CUMALAR MESAJ SEÇENEKLERİ

Rabbim, bu mübarek cuma günü hürmetine kalbinizden geçen tüm hayırlı duaları kabul eylesin. Cumanız mübarek olsun.

Duaların göklere ulaştığı bu mübarek günde, tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

Gönlünüzden geçen her ne varsa, bu mübarek cuma hürmetine size hayır kapıları açsın. Cumanız mübarek olsun.

Yüce Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, Hayırlı Cumalar.

Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Dualarınızın göklere ulaştığı bu mübarek cuma gününde, her dileğinizin hayırla gerçekleşmesi duasıyla, Hayırlı Cumalar.

Duaların kabul, ibadetlerin makbul olduğu bir cuma olması dileğiyle, Hayırlı Cumalar.

Hayırlı, bereketli ve huzur dolu bir cuma geçirmeniz duasıyla... Cumanız mübarek olsun.

Gönüller bir, dualar bir... Bu mübarek günde dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar.

Yeni bir haftanın başlangıcı, yeni dualar... Rabbim, bu cuma gününün bereketiyle her işinizi kolaylaştırsın.

Yüce Rabbim, bu mübarek cuma gününün bereketiyle kalbinize ferahlık, hanenize huzur versin. Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Gönüllerin birleştiği, duaların arşa yükseldiği bu mübarek günde, tüm dileklerinizin hayırla gerçekleşmesi dileğiyle. Cumanız mübarek olsun.

Yüreğinizden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, huzur dolu bir cuma geçirmeniz duasıyla... Hayırlı Cumalar.

Cumanız mübarek olsun. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır." Bu mübarek günde hayra vesile olmanız duasıyla...

Rabbim, bu mübarek cuma günü hürmetine tüm dualarınızı kabul eylesin. Hadis-i Şerif: "Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kimsedir."

Cuma günü, haftanın yorgunluğunu üzerimizden attığımız, ruhumuzu dinlendirdiğimiz, Allah'a yöneldiğimiz özel bir zamandır. Bu mübarek gün, bizlere birlik ve beraberliği, duaların gücünü ve affın büyüklüğünü hatırlatır. Rabbim, bu mübarek günün hürmetine tüm sıkıntılarınızı gidersin, dertlerinize derman, hastalıklarınıza şifa versin. Maddi ve manevi tüm hayırlı isteklerinizi kabul eylesin. Sevdiklerinizle birlikte neşe ve huzur dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle.

Her cuma, yeni bir başlangıç, yeni bir umut ve yeni bir fırsattır. Bu mübarek cuma gününde, geçmişin hatalarından arınıp geleceğe umutla bakalım. Birbirimize dua edelim, sevgimizi ve saygımızı pekiştirelim. Allah, kalplerimizdeki samimiyeti, dualarımızdaki içtenliği kabul eylesin. Gönlünüzdeki tüm güzelliklerin gerçekleştiği, huzur dolu bir cuma geçirmeniz duasıyla... Cumanız mübarek olsun.

