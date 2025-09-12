Yeni, bambaşka cuma mesajları: Resimli, en güzel seçenekleri ile cuma mesajları ve sözleri
Cuma günü, bereketi ve huzuru ile tüm İslam alemine geldi. Dualar edilmeye, namazlar da kılınmaya başladı. Bu mübarek günün hayrını mesaj ve sözler aracılığı ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Uzun ve kısa yazılı, hadisli, ayetli cuma mesajları alternatifleriyle ailenizin, arkadaşlarınızın gününü daha da anlamlandırın. Uzakları yakın eden cuma mesajlarını sosyal medyada paylaşabilir ayrıca SMS veya WhatsApp üzerinden de çevrenizdekilere iletebilirsiniz. İşte, en güzel cuma mesajları...
Mübarek cuma günü, Müslüman dünyası camileri dolduruyor. Öncesinde aile, akraba, eş-dost demeden tüm sevdiklerinize ''Hayırlı Cumalar'' mesajları göndererek cumanın mutluluğunu paylaşın. İslam aleminin haftalık bayramı niteliğinde kutlanan cuma günü, bol bol ibadet edilerek geçiriliyor. Öğle ezanı ile camilerde yerini alan cemaat ise cuma namazını idrak ediyor.