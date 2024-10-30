Yeni başsavcıdan ruhsatsız silah suçundan tutuklama talimatı: İstanbul'da 1 ayda 79 zanlı cezaevine girdi!
İstanbul'da ruhsatsız silah bulunduran şüpheliler tutuklanmaya başlandı. Mahkemelerin bu yaptırımının savcılara, İstanbul'a yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından iletilen talimatının ardından gerçekleştiği ifade ediliyor. Peki bu karar nasıl alındı? Caydırıcılık için yeterli mi? Hukuçulara sorduk
Silahlı saldırılar, cinayetler ve şiddet olaylarında hemen hemen hiç değişmeyen bir durum söz konusu; zanlılar bu saldırıları büyük oranda yasa dışı yollarla elde edilen silahlarla gerçekleştiriyor. Türkiye'de son 1 yılda 2 binden fazla kişi vurularak hayatını kaybetti.