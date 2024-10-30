Yeni başsavcıdan ruhsatsız silah suçundan tutuklama talimatı: İstanbul'da 1 ayda 79 zanlı cezaevine girdi!

Kanun 1-3 yıl arası hapis cezası öngörse de bu maddeden tutuklamalar gerçekleşmiyordu. Ancak bu durum İstanbul'a yeni cumhuriyet başsavcısı atanmasıyla değişti. Başsavcı Akın Gürlek'ün savcılara verdiği, "ruhsatsız silahlarla yakalananları tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edin" talimatıyla bir ayda 79 zanlı cezaevine gönderildi.