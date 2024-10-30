Yeni başsavcıdan ruhsatsız silah suçundan tutuklama talimatı: İstanbul'da 1 ayda 79 zanlı cezaevine girdi!

İstanbul'da ruhsatsız silah bulunduran şüpheliler tutuklanmaya başlandı. Mahkemelerin bu yaptırımının savcılara, İstanbul'a yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından iletilen talimatının ardından gerçekleştiği ifade ediliyor. Peki bu karar nasıl alındı? Caydırıcılık için yeterli mi? Hukuçulara sorduk

Yeni başsavcıdan ruhsatsız silah suçundan tutuklama talimatı: İstanbul'da 1 ayda 79 zanlı cezaevine girdi! - 1

Silahlı saldırılar, cinayetler ve şiddet olaylarında hemen hemen hiç değişmeyen bir durum söz konusu; zanlılar bu saldırıları büyük oranda yasa dışı yollarla elde edilen silahlarla gerçekleştiriyor. Türkiye'de son 1 yılda 2 binden fazla kişi vurularak hayatını kaybetti.

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Yeni başsavcıdan ruhsatsız silah suçundan tutuklama talimatı: İstanbul'da 1 ayda 79 zanlı cezaevine girdi! - 2

Kanun 1-3 yıl arası hapis cezası öngörse de bu maddeden tutuklamalar gerçekleşmiyordu. Ancak bu durum İstanbul'a yeni cumhuriyet başsavcısı atanmasıyla değişti. Başsavcı Akın Gürlek'ün savcılara verdiği, "ruhsatsız silahlarla yakalananları tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edin" talimatıyla bir ayda 79 zanlı cezaevine gönderildi.

Yeni başsavcıdan ruhsatsız silah suçundan tutuklama talimatı: İstanbul'da 1 ayda 79 zanlı cezaevine girdi! - 3

Öte yandan hukukçular kanun önünde herkesin eşit olduğunu, adliyelerde farklı uygulama olursa hukuk birliğinin ortadan kalkacağı uyarısında bulunarak sorunun çözümü için yasal düzenlemeyi adres gösteriyor.

Yeni başsavcıdan ruhsatsız silah suçundan tutuklama talimatı: İstanbul'da 1 ayda 79 zanlı cezaevine girdi! - 4

Yeni yargı paketiyle daha ağır cezalar uygulanmasına yönelik girişimler sürüyor.

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