Yeni ders zil öncesi otogarlarda yoğunluk

"İSTANBUL TRAFİĞİNE ALLAH YARDIM ETSİN'

Küçük oğluyla birlikte memleketi Çanakkale'ye döneceğini belirten Arife Hoşkız, "Lapseki'ye gidiyoruz. Hafta sonu oğlumla İstanbul’a gelmiştim şimdi kendi evime dönüyorum. Artık, okullar başlıyor. İstanbul trafiğine Allah yardım etsin. Biz gidiş dönüş bilet aldığımız için rahat almıştık. Bugün otogar yoğun bundan sonrası daha da yoğun olur, biz güzel bir saati tercih ettik." dedi.