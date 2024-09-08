Yeni ders zil öncesi otogarlarda yoğunluk
Okullar yarın açılıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda memleketine gidenler ve İstanbul'a dönenler yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'de 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili yarın çalacak.
Bayrampaşa'da bulunan Büyük İstanbul Otogarı'nda eğitim ve öğretim yılının başlangıcı nedeniyle memleketlerine giden ve İstanbul'a dönenler yoğunluk oluşturdu.
Eğitim yılının başlangıcına bir gün kala yolculuk yapmayı tercih eden bazı vatandaşlar, bilet bulmakta güçlük çektiklerini aktardı. Dönüş yoğunluğu nedeniyle otogar girişinde ve içinde trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.