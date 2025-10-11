Yeni dönem KYK burs başvuruları başlıyor! GSB 2025-2026 KYK burs-kredi başvurusu ne zaman, burs miktarı ne kadar?
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve kredi başvuru süreçleri için gözler son dakika açıklamalarda. Ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine her sene burs veya geri ödemeli kredi desteği sağlanıyor. Başvurular e-devlet üzerinden alınıyor. Burs/kredi ödemeleri aylık olarak T.C. kimlik numarası son hanesine göre yapılıyor. GSB KYK burs başvuru detayları için gözler açıklamalarda...
Kredi ve Yurtlar Kurumu yükseköğrenimdeki öğrencilere belirli tutarlarda burs ödemesi gerçekleştiriyor. Şartları taşıyan adaylar ödemelerini aylık olarak tahsil edebiliyor. Burs/kredilere genellikle her yıl belirli dönemlerde artış yapılıyor. Halihazırda ön lisans ve lisans öğrencileri 3 bin TL ödeme alıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman?