Yeni dönem KYK burs başvuruları başlıyor! GSB 2025-2026 KYK burs-kredi başvurusu ne zaman, burs miktarı ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve kredi başvuru süreçleri için gözler son dakika açıklamalarda. Ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine her sene burs veya geri ödemeli kredi desteği sağlanıyor. Başvurular e-devlet üzerinden alınıyor. Burs/kredi ödemeleri aylık olarak T.C. kimlik numarası son hanesine göre yapılıyor. GSB KYK burs başvuru detayları için gözler açıklamalarda...

Kredi ve Yurtlar Kurumu yükseköğrenimdeki öğrencilere belirli tutarlarda burs ödemesi gerçekleştiriyor. Şartları taşıyan adaylar ödemelerini aylık olarak tahsil edebiliyor. Burs/kredilere genellikle her yıl belirli dönemlerde artış yapılıyor. Halihazırda ön lisans ve lisans öğrencileri 3 bin TL ödeme alıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman?

KYK BURS/KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ Mİ?

GSB tarafından KYK burs başvuruları henüz duyurulmadı. Ancak 2024-2025 yılında başvuru sürecini 8 Ekim'de başlatmış, 13 Ekim'de son bulmuştu. Burs/kredi sonuçları da 5 Kasım tarihinde e-devlet üzerinden açıklandı.

2025-2026 dönemi için KYK burs başvurularının 13-19 Ekim tarihleri arasında başlaması beklenenler arasında.

BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ

KYK'dan ilk defa burs/kredi alacak öğrencilere, başvurdukları öğretim yılı ekim ayını kapsayacak şekilde toplu olarak Kasım ya da Aralık ayında hesaplara geçiyor olacak. Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeniyor.

KYK BURSU NE KADAR?

KYK ön lisans/lisans burs/kredi tutarı 3 bin TL, yüksek lisans 6 bin TL, doktora ise 9 bin TL olarak ödeniyor.

KYK burs ve kredilerine genellikle Aralık ayında zam yapılıyor. 2025-2026 için de aynı dönemde artış öngörülüyor.

