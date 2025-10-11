Yeni dönem KYK burs başvuruları başlıyor! GSB 2025-2026 KYK burs-kredi başvurusu ne zaman, burs miktarı ne kadar?

KYK BURSU NE KADAR?

KYK ön lisans/lisans burs/kredi tutarı 3 bin TL, yüksek lisans 6 bin TL, doktora ise 9 bin TL olarak ödeniyor.



KYK burs ve kredilerine genellikle Aralık ayında zam yapılıyor. 2025-2026 için de aynı dönemde artış öngörülüyor.