Yeni düzenleme geliyor! Saldırı için aracından inenin ehliyetine el konulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beştepe'de yaptığı konuşmada trafiği tehlikeye atanlara yönelik önlemlerin artırılacağını duyurdu. Bu önlemlerden birisi de trafikte saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetine el konulacak. Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi ayrı bir suç olarak düzenlenecek

Yeni düzenleme geliyor! Saldırı için aracından inenin ehliyetine el konulacak - 1

Aracından inenin ehliyetine el konulacak...

Yeni düzenlemeye ilişkin mesajları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'e "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda verdi.

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Yeni düzenleme geliyor! Saldırı için aracından inenin ehliyetine el konulacak - 2

Erdoğan, trafikteki kavgaların önünü kesmek amacıyla caydırıcı önlemlerin alınacağını açıkladı.

Yeni düzenleme geliyor! Saldırı için aracından inenin ehliyetine el konulacak - 3

Ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, "Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç yaptırım infaz dengesini düzenleyeceğiz. Ceza adaleti sistemini hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırımlarla düzenleyeceğiz. Trafiği tehlikeye atanlara yönelik caydırıcı önlemler alacağız. Saldırı amacı ile aracından inenlerin ehliyetine el konulması gibi yaptırımlar uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme geliyor! Saldırı için aracından inenin ehliyetine el konulacak - 4

TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLARIN CEZALARI ARTACAK

Trafikte işlenen suçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye uğratan kabahatlerin yaptırımları, caydırıcılık göz önünde bulundurularak yeniden belirlenecek.

Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme gibi davranışların, sürücü belgesinin geri alınması da dahil olmak üzere müstakil yaptırıma bağlanması sağlanacak. 

Yeni düzenleme geliyor! Saldırı için aracından inenin ehliyetine el konulacak - 5

Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi ayrı bir suç olarak düzenlenecek.

Yeni düzenleme geliyor! Saldırı için aracından inenin ehliyetine el konulacak - 6

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ile vücut dokunulmazlığına, hürriyete ve çevreye karşı işlenen suçların cezaları artırılacak.

Ses ve gaz fişeği atabilen silahların izinsiz taşınmasının yaptırımı ağırlaştırılacak. Kişilerin toplu olarak bulunduğu nişan, düğün, asker uğurlaması gibi yerlerde ses ve gaz fişeği atabilenler de kapsama alınarak silahla ateş eden kişilere verilecek cezalarda artırıma gidilecek.

Şikayete bağlı suçlarda şikayetçinin, ihtarlı davetiyeye rağmen ilk duruşmaya mazeretsiz gelmemesi durumunda dava düşürülecek.

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