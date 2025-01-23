Yeni düzenleme geliyor! Saldırı için aracından inenin ehliyetine el konulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beştepe'de yaptığı konuşmada trafiği tehlikeye atanlara yönelik önlemlerin artırılacağını duyurdu. Bu önlemlerden birisi de trafikte saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetine el konulacak. Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi ayrı bir suç olarak düzenlenecek
Aracından inenin ehliyetine el konulacak...
Yeni düzenlemeye ilişkin mesajları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'e "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda verdi.