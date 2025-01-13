Yeni evleneceklere faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira destek ödemesi
Yeni evlenecek gençlere faiz kredi desteği başvurusunun nasıl yapılacağı, başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalan çiftlerin gündeminde yer almaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yeni evleneceklere desteğiyle birlikte, gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira destek ödemesi yapılacak. Peki, yeni evleneceklere faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
2025 yılında yeni evlenecek çiftlere müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Aile Yılı kapsamında alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi verileceğini açıkladı. Peki, yeni evleneceklere faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?