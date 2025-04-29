Yeni evleneceklere indirim kampanyası 2025: Evlenecek çiftlere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman, hangi markalar indirimli olacak?
Aile Yılı nedeniyle yeni evlenenlere ve evleneceklere yönelik indirim kampanyaları peş peşe geliyor. Evlenecek çiftlere yönelik beyaz eşya, mobilya, çeyiz desteği kapıda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, indirim için anlaşma yapılan firmaları da paylaşacak. Peki, evlenecek çiftlere indirim kampanyası ne zaman, ne kadar olacak?
Yeni evlenenlere ve evlencek olan çiftlere; 150 bin TL kredi fırsatı, doğum yardımı, ilk Arabam kampanyası, indirimli tren, otobüs ve uçak bileti imkanı gibi projeler hayata geçirildi. Bakan Göktaş, evlenecek çiftleri desteklemek adına mobilya, beyaz eşya, mutfak gereçleri gibi ihtiyaçlara dair indirim kampanyası yapılacağını duyurdu. İşte, detaylar...