Yeni evleneceklere indirim kodu nasıl alınır? Evlenecek çiftlere çeyiz desteği yapan markalar listesi
Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi imkanının yanı sıra, beyaz eşya, mobilya ve diğer ev gereçlerine yönelik çeyiz desteği de gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 20 firma ile anlaşıldığını bildirmişti. Yeni evleneceklere indirim kampanyası ne zaman başlıyor? İşte, indirim uygulayan markalar...
Evlenecek çiftlerin desteklenmesi amacıyla kampanyalar hayata geçiriliyor. Aile Yılı nedeniyle kredi fırsatına ek çeyiz desteği de uygulanacak. Anlaşmalı firmalardan yapılacak alışverişlerde yüzde 5'den tüzde 35'e kadar indirim söz konusu olacak. Başvurular ise indirim kodu ile yapılacak.