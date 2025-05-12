Yeni evleneceklere indirim kodu nasıl alınır? Evlenecek çiftlere çeyiz desteği yapan markalar listesi

EVLENECEK ÇİFTLERE İNDİRİM KAMPANYASI UYGULAYAN FİRMALAR

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Beko (Her bir ürün için 5 bin TL indirim)

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Doğtaş (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)

DS Damat (Mevcut indirimlere ek yüzde 15 indirim)

English Home (Mevcut indirimlere ek yüzde 20 indirim)

Fakir (Mevcut indirimlere ek yüzde 35 indirim)

Hatemoğlu (Tüm ürünlerde perakende satış fiyatı üzerinden net yüzde 35 indirim)

Hepsiburada (30 bin TL ve üzerine yüzde 10 indirim)

İstikbal (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)

Karaca (Mevcut indirimlere ek yüzde 15 indirim)

Kelebek (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)

KİP (Satış fiyatı üzerinden yüzde 30 indirim)

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Lova Yatak (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)

Modalife (Mevcut indirimlere ek yüzde 5 indirim)

Mondihome (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)

TÜMBİR (Mevcut indirimlere ek yüzde 20 indirim)

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