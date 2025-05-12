Yeni evleneceklere indirim kodu nasıl alınır? Evlenecek çiftlere çeyiz desteği yapan markalar listesi

Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi imkanının yanı sıra, beyaz eşya, mobilya ve diğer ev gereçlerine yönelik çeyiz desteği de gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 20 firma ile anlaşıldığını bildirmişti. Yeni evleneceklere indirim kampanyası ne zaman başlıyor? İşte, indirim uygulayan markalar...

Yeni evleneceklere indirim kodu nasıl alınır? Evlenecek çiftlere çeyiz desteği yapan markalar listesi - 1

Evlenecek çiftlerin desteklenmesi amacıyla kampanyalar hayata geçiriliyor. Aile Yılı nedeniyle kredi fırsatına ek çeyiz desteği de uygulanacak. Anlaşmalı firmalardan yapılacak alışverişlerde yüzde 5'den tüzde 35'e kadar indirim söz konusu olacak. Başvurular ise indirim kodu ile yapılacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni evleneceklere indirim kodu nasıl alınır? Evlenecek çiftlere çeyiz desteği yapan markalar listesi - 2

YENİ EVLENECEKLERE KAMPANYA BAŞLADI MI, İNDİRİM KODU NASIL ALINIR?

Yeni evlenecek çiftler ilk olarak e-Devlet üzerinden kampanyaya başvuruda bulunacak. Ardından başvurusu değerlendirilen ve ''Nikah Onayı Bekleniyor'' aşamasında olan gençlere kod oluşturuluyor.

E-devlet ekranından başvuru durumunu takip edip ''Nikah Onayı Bekleniyor'' aşamasına geldiğind eindiirm kodunu e-Devlet üzerinden elde edebilirsiniz.

İndirim kodları her firmada sadece 1 kez kullanılır ve 6 ay geçerlidir.

YENİ EVLENECEKLERE İNDİRİM KODU ALMA EKRANI

Yeni evleneceklere indirim kodu nasıl alınır? Evlenecek çiftlere çeyiz desteği yapan markalar listesi - 3

EVLENECEK ÇİFTLERE İNDİRİM KAMPANYASI UYGULAYAN FİRMALAR

Adore (Mevcut indirimlere ek yüzde 7 indirim)
Arçelik (Her bir ürün için 5 bin TL indirim)
Beko (Her bir ürün için 5 bin TL indirim)
Bellona (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)
Doğtaş (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)
DS Damat (Mevcut indirimlere ek yüzde 15 indirim)
English Home (Mevcut indirimlere ek yüzde 20 indirim)
Fakir (Mevcut indirimlere ek yüzde 35 indirim)
Hatemoğlu (Tüm ürünlerde perakende satış fiyatı üzerinden net yüzde 35 indirim)
Hepsiburada (30 bin TL ve üzerine yüzde 10 indirim)
İstikbal (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)
Karaca (Mevcut indirimlere ek yüzde 15 indirim)
Kelebek (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)
KİP (Satış fiyatı üzerinden yüzde 30 indirim)
Kütahya Porselen (Mevcut indirimlere ek yüzde 20 indirim)
Lova Yatak (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)
Modalife (Mevcut indirimlere ek yüzde 5 indirim)
Mondihome (Mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim)
TÜMBİR (Mevcut indirimlere ek yüzde 20 indirim)
Vestel (Yüzde 30 indirim)

Yeni evleneceklere indirim kodu nasıl alınır? Evlenecek çiftlere çeyiz desteği yapan markalar listesi - 4
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