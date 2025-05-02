Yeni evleneceklere mobilya indirimi yapan firmalar hangileri? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
Yeni evlenecek çiftlere mobilya indirimi yapacak firmalar belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni evlenecek çiftlere yönelik kampanyanın detaylarını duyurdu. 20 farklı marka, evlilik hazırlığı içerisinde olan çiftlere yüzde 35’e varan indirim fırsatı sağlayacak. Destek kampanyasına katılmak isteyenler için herhangi bir başvuru ekranı bulunmazken e-Devlet üzerinden süreç devam ettirilecek. Peki Yeni evleneceklere mobilya indirimi yapan firmalar hangileri, yüzde kaç indirim var? İşte, Yeni evleneceklere yönelik kampanyanın detayları…
Destek kampanyası mobilyadan, beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarını kapsayacak. Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat, KİP gibi markaların indirim yüzdeleri belli oldu. Seçili ürünlerde yüzde 5 ile 35’e kadar indirim imkanı sağlanacak. İşte, Yeni evleneceklere mobilya, beyaz eşya, ev tekstilinde indirim yapacak firmalar…