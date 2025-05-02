Yeni evleneceklere mobilya indirimi yapan firmalar hangileri? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

VESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30



BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10



İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10



MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10



ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL



BEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL



