Yeni evleneceklere mobilya indirimi yapan firmalar hangileri? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Yeni evlenecek çiftlere mobilya indirimi yapacak firmalar belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni evlenecek çiftlere yönelik kampanyanın detaylarını duyurdu. 20 farklı marka, evlilik hazırlığı içerisinde olan çiftlere yüzde 35’e varan indirim fırsatı sağlayacak. Destek kampanyasına katılmak isteyenler için herhangi bir başvuru ekranı bulunmazken e-Devlet üzerinden süreç devam ettirilecek. Peki Yeni evleneceklere mobilya indirimi yapan firmalar hangileri, yüzde kaç indirim var? İşte, Yeni evleneceklere yönelik kampanyanın detayları…

Yeni evleneceklere mobilya indirimi yapan firmalar hangileri? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? - 1

Destek kampanyası mobilyadan, beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarını kapsayacak. Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat, KİP gibi markaların indirim yüzdeleri belli oldu. Seçili ürünlerde yüzde 5 ile 35’e kadar indirim imkanı sağlanacak. İşte, Yeni evleneceklere mobilya, beyaz eşya, ev tekstilinde indirim yapacak firmalar…

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni evleneceklere mobilya indirimi yapan firmalar hangileri? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? - 2

YENİ EVLENECEKLERE MOBİLYA İNDİRİMİ YAPAN FİRMALAR HANGİLERİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek uygulama ile yeni evlenecek çiftlere destek sağlanacak.

Kampanya mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyalarını kapsayacak. 20 firmanın indirim oranları belli oldu. İşte, indirim yapacak firmalar;

Yeni evleneceklere mobilya indirimi yapan firmalar hangileri? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? - 3

VESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30

BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

BEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

Yeni evleneceklere mobilya indirimi yapan firmalar hangileri? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? - 4

HEPSİBURADA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10

KÜTAHYA PORSELEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

MODALİFE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5

KARACA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KELEBEK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

Yeni evleneceklere mobilya indirimi yapan firmalar hangileri? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? - 5

LOVA YATAK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ENGLISH HOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

FAKİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 35

ADORE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 7

HATEMOĞLU: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 35

Yeni evleneceklere mobilya indirimi yapan firmalar hangileri? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? - 6

TÜMBİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

DAMAT - TWEEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KİP: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde yüzde 30

Yeni evleneceklere mobilya indirimi yapan firmalar hangileri? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? - 7

KAMPANYADAN NASIL YARARLANILACAK?

Destek kampanyasına katılmak isteyenler e-Devlet üzerinden alacakları indirim koduyla kampanyadan yararlanabilecek. e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri giriş yapan çiftler, kodlarla birlikte şubeler üzerinden indirimden faydalanabilecek. Henüz başvuru tarihleri belli olmadı.

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