Yeni evlenenlere ücretsiz internet hizmetinin ayrıntıları: İnternet desteği başvurusu nasıl yapılır?

İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kampanya, yıl sonuna kadar altyapısı uygun olan tüm bölgelerde geçerli olacak. Ayrıca 50 Mbps hızın yanı sıra 100 Mbps hız için ilk 3 ay yine ücretsiz olmak üzere, sonraki 12 ayda aylık 589 lira, 200 Mbps hız için 639 lira, 500 Mbps hız için 739 lira ve 1000 Mbps hız için ise 839 lira ödenerek kampanyadan faydalanılabilecek.





