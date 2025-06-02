Yeni evlenenlere ücretsiz internet hizmetinin ayrıntıları: İnternet desteği başvurusu nasıl yapılır?
Türksat AŞ, "Aile Yılı" kapsamında, yeni evlenenlere 50 Mbps sınırsız internet hizmetini ilk 3 ay boyunca ücretsiz sunacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Aile Yılı" kapsamında evliliğe adım atan genç çiftlere yönelik kampanya başlatıldı.
Yeni evlenenlere ücretsiz internet hizmetinin ayrıntıları belli oldu. Kampanya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen "Aile Yılı" vizyonuna katkı sağlamak ve evlenenlerin dijital ihtiyaçlarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildi.
Bu kapsamda, yeni evlenenlere kurumun Kablonet markası üzerinden 50 Mbps sınırsız internet hizmeti, ilk 3 ay boyunca ücretsiz sunulacak, ardından gelen 12 ay boyunca hizmet için aylık 439 lira ödenecek.