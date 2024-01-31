Yeni evli çiftlere 150 bin lira kredi desteği: Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek?
Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz kredi desteği sağlanacağı duyurulmuştu. 150 bin TL faizsiz kredi desteğinde son duruma dair araştırmalar da hız kazandı. Peki, faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek?
Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarında sona yaklaşılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Programla başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak." dedi. Söz konusu imkandan yararlanmak isteyen çiftler de araştırmalarına hız verdi.