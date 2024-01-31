Yeni evli çiftlere 150 bin lira kredi desteği: Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek?

BAKAN'DAN AİLE VE GENÇLİK FONU AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin, "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık." dedi.



Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin sorusu üzerine Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde söz konusu fonun kurulduğunu hatırlattı.



"Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık" diyen Göktaş, fonun usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıklarının sürdüğünü aktardı.



Programa ilişkin bilgi veren Göktaş, "Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız." açıklamasında bulundu.