Yeni Genelkurmay Başkanı açıklandı: Genelkurmay Başkanı kim oldu?
Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 Ağustos 2023 tarihinde toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak isim de Şura'nın ardından belirlendi. Peki, yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? İşte Genelkurmay Başkanlığına getirilen isim.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alındı. Şuranın ardından yazılı bir açıklama yapılması, Genelkurmay Başkanı olan isim kamuoyuyla paylaşıldı.