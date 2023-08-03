Yeni Genelkurmay Başkanı açıklandı: Genelkurmay Başkanı kim oldu?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 Ağustos 2023 tarihinde toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak isim de Şura'nın ardından belirlendi. Peki, yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? İşte Genelkurmay Başkanlığına getirilen isim.

Yeni Genelkurmay Başkanı açıklandı: Genelkurmay Başkanı kim oldu? - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alındı. Şuranın ardından yazılı bir açıklama yapılması, Genelkurmay Başkanı olan isim kamuoyuyla paylaşıldı.

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Yeni Genelkurmay Başkanı açıklandı: Genelkurmay Başkanı kim oldu? - 2

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLDU?

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Şurada, TSK’nın yeni komuta kademesi belirlendi. Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Orgeneral Metin Gürak getirildi.

Yeni Genelkurmay Başkanı açıklandı: Genelkurmay Başkanı kim oldu? - 3

İKİ KUVVET KOMUTANI EMEKLİYE SEVK EDİLDİ

Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever yaş haddi nedeniyle, Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, görevine devam edecek.

Yeni Genelkurmay Başkanı açıklandı: Genelkurmay Başkanı kim oldu? - 4

KARA VE HAVA KUVVETLERİNE GETİRİLEN İSİMLER

YAŞ toplantısında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun getirilmesi kararlaştırıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ise Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu getirildi.

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