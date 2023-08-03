Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? İşte Genelkurmay Başkanlığı için adı geçen 4 aday

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin de Şura gündeminde olması bekleniyor. Peki, Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? İşte Genelkurmay Başkanlığı için adı geçen 4 aday...

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? İşte Genelkurmay Başkanlığı için adı geçen 4 aday - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen başlıklardan biri de Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim.

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Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? İşte Genelkurmay Başkanlığı için adı geçen 4 aday - 2

GENEL KURMAY BAŞKANLIĞINDA ADI GEÇEN İSİMLER

Genelkurmay Başkanlığına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak.

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? İşte Genelkurmay Başkanlığı için adı geçen 4 aday - 3

Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor.

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Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? İşte Genelkurmay Başkanlığı için adı geçen 4 aday - 4

Harp Okulu'nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti.

Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor

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