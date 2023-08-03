Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? İşte Genelkurmay Başkanlığına getirilen isim

GENEL KURMAY BAŞKANLIĞINDA ADI GEÇEN İSİMLER KİMLERDİ?

Genelkurmay Başkanlığına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacağı düşünülüyordu.



