Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? İşte Genelkurmay Başkanlığına getirilen isim

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak isim de Şura'nın ardından belirlendi. Peki, yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? İşte Genelkurmay Başkanlığına getirilen isim.

Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? İşte Genelkurmay Başkanlığına getirilen isim - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alındı. Şuranın ardından yazılı bir açıklama yapılması, Genelkurmay Başkanı olan isim kamuoyuyla paylaşıldı.

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Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? İşte Genelkurmay Başkanlığına getirilen isim - 2

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLDU?

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Şurada, TSK’nın yeni komuta kademesi belirlendi. Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Orgeneral Metin Gürak getirildi.

Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? İşte Genelkurmay Başkanlığına getirilen isim - 3

GENEL KURMAY BAŞKANLIĞINDA ADI GEÇEN İSİMLER KİMLERDİ?

Genelkurmay Başkanlığına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacağı düşünülüyordu.

Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? İşte Genelkurmay Başkanlığına getirilen isim - 4

Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyordu.


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