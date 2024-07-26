Yeni görüntüleri çıktı: Yay ve okunu omzuna asıp imamı vurmaya gitmiş

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde imam Dursun Kuru'yu okla vuran saldırgan Muhammet F.G.'nin elinde yay ve okla camiye gittiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni görüntüleri çıktı: Yay ve okunu omzuna asıp imamı vurmaya gitmiş - 1

Merkez Mahallesi’ne bağlı Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki Necati Camisi'nde şüpheli Muhammed Fatih G. (38), Necattin Camisi imamı Dursun Kuru (53) ile tartıştıktan sonra evinden aldığı okla Kuru’yu omzundan yaraladı.

Olayın ardından Mehmet Fatih G., çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri omuzundan yaralanan Kuru'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 

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Yeni görüntüleri çıktı: Yay ve okunu omzuna asıp imamı vurmaya gitmiş - 2

TUTUKLANDI

İmam Dursun Kuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan Mehmet Fatih G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, imam Kuru ise taburcu edildi.

Yeni görüntüleri çıktı: Yay ve okunu omzuna asıp imamı vurmaya gitmiş - 3

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın omzuna astığı yay ve belindeki oklarla camiye doğru yürüdüğü görülüyor.

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