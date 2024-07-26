Yeni görüntüleri çıktı: Yay ve okunu omzuna asıp imamı vurmaya gitmiş

Merkez Mahallesi’ne bağlı Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki Necati Camisi'nde şüpheli Muhammed Fatih G. (38), Necattin Camisi imamı Dursun Kuru (53) ile tartıştıktan sonra evinden aldığı okla Kuru’yu omzundan yaraladı.



Olayın ardından Mehmet Fatih G., çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri omuzundan yaralanan Kuru'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.