Yeni görüntüsü ortaya çıktı: Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Maç yapanlar kaçtı

EDREMİT SALDIRGANI HALI SAHADA

İki kişiyi öldürüp, aralarında iki polisin de bulunduğu yedi kişiyi yaralayan saldırgan Mustafa Emlik'in, Güre Mahallesi'nde halı sahada maç yapan gençlere hakaretler ettiği ve havaya ateş açtığı ortaya çıktı.