Yeni görüntüsü ortaya çıktı: Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Maç yapanlar kaçtı
Edremit'te bir firari tarafından art arda işlenen cinayetlere ilişkin soruşturma sürerken, yeni bir görüntü ortaya çıktı. İki kişiyi öldürüp, yedi kişiyi de yaralayan saldırganın etkisiz hale getirilmeden önce halı sahada maç yapan gençlerin yanında havaya ateş açtığı belirlendi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde cumartesi gecesi bir cezaevi firarisi tarafından art arda işlenen cinayetlere ilişkin soruşturma sürüyor.
Emniyet güçleri olayı araştırırken, dün gece saatlerinde ilçede bir ceset daha bulunmuştu.
Polis iki olay arasında bağlantı olabileceğini düşünüyor.
Olay araştırılırken, bugün yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.