Yeni hafta daha sıcak başlıyor: Yaz sağanaklarına dikkat!

Pazartesi ülkede yazın en sıcak günlerinden biri yaşanacak. İstanbul'da 40 derecelerin üstü hissedilecek. Çarşamba gününden itibaren kuzey bölgelerde hava sıcaklıkları düşecek ve yaz sağanakları etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu.

Yeni hafta daha sıcak başlıyor: Yaz sağanaklarına dikkat! - 1

İstanbul'da pazartesi bağıl nem biraz azalsa da 36 derece olan sıcaklık, 40 dereceye yakın hissedilecek. Ankara'da yeni hafta daha sıcak başlıyor, öğle 37, gece 22  derece. İzmir gölgede 38 derece, rüzgarlar nemli esmeye başladığından hava daha da bunaltıcı. Bursa'da poyraz hafifliyor, sıcaklık 37 derece. Antalya'da 36 derece olan sıcaklık nemli hava ile yine 41 derece hissedilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni hafta daha sıcak başlıyor: Yaz sağanaklarına dikkat! - 2

Çarşamba gününden itibaren yaz sağanakları kuzey bölgelerde etkili olacak. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 4-5 derece düşmesi bekleniyor. Bağıl nem oranındaki düşüşle birlikte bir haftadır etkili olan aşır sıcakların düşmesi bekleniyor.

Yeni hafta daha sıcak başlıyor: Yaz sağanaklarına dikkat! - 3

Marmara'da rüzgarlar orta hızda esecek, bağıl nem geçtiğimiz günlerden daha düşük olacak. Sıcaklık ise Edirne ve Çanakkale'de 40 dereceye çıkıyor. Salı gününden itibaren Marmara'da yaz sağanakları etkili olacak. Yaz sağanaklarıyla birlikte hissedilen sıcaklıkta düşüş yaşanacak. Balıkesir 38, Kocaeli 36 derece.

Yeni hafta daha sıcak başlıyor: Yaz sağanaklarına dikkat! - 4

İç Anadolu'da iki gün sıcaklıklar 34-36 derece aralığında olacağından öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Çarşamba sıcaklık biraz düşerken, kısım kısım yağmurlar da görülebilecek.
Ege'de aşırı sıcak sürerken, rüzgarlar da artık daha nemli esiyor. Hissedilen sıcaklık termometre değerlerinin çok üzerinde olacak. Gölgede Manisa ve Denizli 42, Muğla 39, Kütahya 36, Bodrum 40 derece.

Yeni hafta daha sıcak başlıyor: Yaz sağanaklarına dikkat! - 5

Akdeniz'de sıcak çarpması tehlikesi en yüksek seviyede. Isparta 39, Kahramanmaraş 41 derece. Mersin, hatay boyunca yüzde 70'leri bulan bağıl nem nedeniyle gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 50 dereceyi buluyor. Hissedilen sıcaklık Mersin'de 42, Hatay'da 40 derece.

Yeni hafta daha sıcak başlıyor: Yaz sağanaklarına dikkat! - 6

Karadeniz'de yağışlar ara verdi, bölge genelinde güneş parlıyor. Bolu 33, Kastamonu 35, Samsun 30, trabzon 29  derece, sahillerdeki yüksek bağıl nem sıcaklığı 36-37 derece hissettiriyor

Yeni hafta daha sıcak başlıyor: Yaz sağanaklarına dikkat! - 7

Doğu Anadolu'da çoğu şehirde hava açık ve çok sıcak. Yağış Kars civarında kısa süreli ve yerel olacak. Erzurum 29, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da kavurucu sıcaklar bir kademe daha artıyor, Gaziantep 40, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.

Yeni hafta daha sıcak başlıyor: Yaz sağanaklarına dikkat! - 8
Yeni hafta daha sıcak başlıyor: Yaz sağanaklarına dikkat! - 9
Yeni hafta daha sıcak başlıyor: Yaz sağanaklarına dikkat! - 10
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