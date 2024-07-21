Yeni hafta daha sıcak başlıyor: Yaz sağanaklarına dikkat!
Pazartesi ülkede yazın en sıcak günlerinden biri yaşanacak. İstanbul'da 40 derecelerin üstü hissedilecek. Çarşamba gününden itibaren kuzey bölgelerde hava sıcaklıkları düşecek ve yaz sağanakları etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu.
İstanbul'da pazartesi bağıl nem biraz azalsa da 36 derece olan sıcaklık, 40 dereceye yakın hissedilecek. Ankara'da yeni hafta daha sıcak başlıyor, öğle 37, gece 22 derece. İzmir gölgede 38 derece, rüzgarlar nemli esmeye başladığından hava daha da bunaltıcı. Bursa'da poyraz hafifliyor, sıcaklık 37 derece. Antalya'da 36 derece olan sıcaklık nemli hava ile yine 41 derece hissedilecek.