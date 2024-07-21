Yeni hafta daha sıcak başlıyor: Yaz sağanaklarına dikkat!

İstanbul'da pazartesi bağıl nem biraz azalsa da 36 derece olan sıcaklık, 40 dereceye yakın hissedilecek. Ankara'da yeni hafta daha sıcak başlıyor, öğle 37, gece 22 derece. İzmir gölgede 38 derece, rüzgarlar nemli esmeye başladığından hava daha da bunaltıcı. Bursa'da poyraz hafifliyor, sıcaklık 37 derece. Antalya'da 36 derece olan sıcaklık nemli hava ile yine 41 derece hissedilecek.