Yeni hafta için yeni uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi?

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası İstanbul’daki etkisini sürdürüyor. Megakentin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı dün gece bir süre tipiye dönüştü. Peki İstanbul’da kar devam edecek mi? İstanbul’da sıcaklıkların 1-2 derece artmasıyla birlikte kar yağışı yerini yağmura bırakacak. Ancak kentin yüksek kesimlerindeki yağış, karla karışık yağmur olarak görülecek. Yağışlı havanın 3-4 gün daha İstanbul’u etkilemesi bekleniyor.

Yeni hafta için yeni uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? - 1

İstanbul’da kar yağışı iki gündür aralıklarla etkiliydi ancak dün akşam kuvvetli rüzgarla birlikte bazı ilçelerde tipiye dönüştü.

Megakentin yükseklerinde çatılar, arabaların üzeri, parklar, ara sokaklar karla kaplandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni hafta için yeni uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? - 2

SOKAKLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Şehrin yüksek kesimlerinde başlayan yağış ilerleyen saatlerde iç kesimlere doğru indi.

Cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Yeni hafta için yeni uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? - 3

BAZI ARAÇLAR YOLDA KALDI

Yolda kalan araçların yardımına ilk olarak diğer sürücüler koştu.

Kış lastiği bulunmayan araçlar yolda kaldı.

Büyükçekmecede bir sürücü mahsur kalınca aracın önündeki karları temizleyerek yokuştan çıkmaya çalıştı.

Peki İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek, yeni haftada kar görülecek mi?

Yeni hafta için yeni uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? - 4

İSTANBUL'DA KAR DEVAM EDECEK Mİ?

NTV yayınına konuk olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, İstanbul’da sıcaklıkların 1-2 derece artmasıyla birlikte yağışların yağmura döneceğini söyledi.

Yüksek kesimlerdeki yağışların karla karışık yağmur olarak görüleceğini söyleyen Çelik, “Çatalca ve Silivri gibi rakımı yüksek ilçelerde karla karışık yağmur görülecek. Bu yağışların örtü yapmasını beklemiyoruz.” diye konuştu.

Çelik, yağışlı havanın 3-4 gün daha İstanbul’u etkilemesini beklediklerini ifade etti.

Yeni hafta için yeni uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? - 5

İstanbul’daki kuvvetli rüzgarın iki gün daha etkisini sürdüreceğini anlatan Çelik, Ankara’da ise hafta sonu yağış beklentisi olmadığını söyledi.

Çelik, başkentte pazartesi, salı ve çarşamba günleri kar geçişleri yaşanabileceğini anlattı.

Yeni hafta için yeni uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? - 6

İSTANBUL’DA BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Megakent İstanbul’da kar yağışının bugün de aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, İstanbul’da hava sıcaklığı bugün en yüksek 7 derece olacak.

Kent genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken, zaman zaman kar yağışı etkili olacak.

Kentte öğleden sonra rüzgarın da etkisini artırması bekleniyor.

Bu nedenle Marmara Denizi için fırtına uyarısı yapıldı.

Yeni hafta için yeni uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? - 7

YURT GENELİNDE KAR VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Konya, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Yeni hafta için yeni uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? - 8

KISA SÜRELİ FIRTINALARA DİKKAT

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yeni hafta için yeni uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? - 9

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Yağışların, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı, Malatya’nın güney ve Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yeni hafta için yeni uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? - 10

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 7°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAKARYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Yeni hafta için yeni uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? - 11

KÜTAHYA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

Yeni hafta için yeni uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? - 12

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

SİVAS °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AMASYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Yeni hafta için yeni uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? - 13

ARTVİN °C, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu.

DAHA FAZLA GÖSTER