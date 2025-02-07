Yeni hafta için yeni uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi?
Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası İstanbul’daki etkisini sürdürüyor. Megakentin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı dün gece bir süre tipiye dönüştü. Peki İstanbul’da kar devam edecek mi? İstanbul’da sıcaklıkların 1-2 derece artmasıyla birlikte kar yağışı yerini yağmura bırakacak. Ancak kentin yüksek kesimlerindeki yağış, karla karışık yağmur olarak görülecek. Yağışlı havanın 3-4 gün daha İstanbul’u etkilemesi bekleniyor.
İstanbul’da kar yağışı iki gündür aralıklarla etkiliydi ancak dün akşam kuvvetli rüzgarla birlikte bazı ilçelerde tipiye dönüştü.
Megakentin yükseklerinde çatılar, arabaların üzeri, parklar, ara sokaklar karla kaplandı.