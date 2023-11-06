Yeni hafta sıcak başlayacak, yağmurlu devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?)

Ülkede yeni haftada sıcaklıklar yüksek başlayacak. Perşembe gününden itibaren Marmara ve Karadeniz'de 5 derece düşecek sıcaklıklarla birlikte yağış da gelecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Yeni hafta sıcak başlayacak, yağmurlu devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı ve Doğu Karadeniz, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Ordu ve Ardahan çevreleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni hafta sıcak başlayacak, yağmurlu devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

İstanbul'da kuvvetli lodos zayıfladı ancak sert esmeye devam edecek. Sıcaklık 24 derece. 

Marmara'da bulutluluk fazla, sert esen lodos halsizlik ve baş ağrısı gibi sağlık sorunları yaratabilir. Salı günü rüzgar zayıflayacak. Edirne 26, Kocaeli̇ 25, Balıkesi̇r 27 derece.   

Yeni hafta sıcak başlayacak, yağmurlu devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Yeni haftada Perşembe gününden itibaren Marmara ve Karadeniz'e yağış geliyor ve sıcaklıklar 5 derece kadar düşecek.

Yeni hafta sıcak başlayacak, yağmurlu devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

İç Anadolu'da hava çoğu saat açık, Eskişehir tarafında pus da görülüyor 22 derece, Konya 23, Kayseri̇ 24 derece. Gece sıcaklıkları hala normallerin üzerinde, gece Sivas 6, Konya 10 derece.

Yeni hafta sıcak başlayacak, yağmurlu devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

Ege'de yaz havası devam ediyor, Aydın-Muğla arasında erken saatlerde yağış görülecek. Salı'dan itibaren bölge geneli̇ güneşli̇. Manisa 27, Muğla 24, Afyon 22 derece.

Yeni hafta sıcak başlayacak, yağmurlu devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Akdeniz'de sıcaklık yüksek. Adana ve Isparta'da yerel yağışlar görülebilecek. Adana 28, Mersin 27, Isparta 22 derece. Güneydoğu güneşli̇, Gaziantep 23, Şanlıurfa 26 derece. Gece Diyarbakır ve Gaziantep 10 dereceye iniyor.

Yeni hafta sıcak başlayacak, yağmurlu devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Karadeniz'de sıcaklık biraz azaldı. Bolu, Zonguldak ve Doğu Karadeniz yağmurlu. Bolu 21, Samsun ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu'da hava az bulutlu ve serin, Erzurum 16, Malatya 20 derece. Gece Erzurum-Kars 1 dereceleri̇ görecek.

Yeni hafta sıcak başlayacak, yağmurlu devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

Batı Karadeniz'de fırtına

Batı Karadeniz’in doğusunda (Kastamonu ve Sinop’un Kıyı Kesimleri) rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Yeni hafta sıcak başlayacak, yağmurlu devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

6 KASIM PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Yeni hafta sıcak başlayacak, yağmurlu devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

7 KASIM SALI HAVA NASIL OLACAK?

Yeni hafta sıcak başlayacak, yağmurlu devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

8 KASIM ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Yeni hafta sıcak başlayacak, yağmurlu devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

9 KASIM PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Yeni hafta sıcak başlayacak, yağmurlu devam edecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

10 KASIM CUMA HAVA NASIL OLACAK?

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