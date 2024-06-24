Yeni hafta sıcak başlıyor: Normalin 5 -10 derece üzerine çıkacak (Bugün hava nasıl olacak?)
Yeni̇ hafta ülke genelinde sıcak başlıyor. Beş büyük kentte bugün hava açık. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da sert esen rüzgar serinlik sağlıyor, sıcaklık 31 derece. Ankara’da ise sıcaklık bir kademe daha artarak 37 dereceye çıkacak. Yeni haftada İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Beş büyük kentte bugün hava açık. İstanbul'da sert esen rüzgar serinlik sağlıyor, sıcaklık 31 derece. Ankara’da ise sıcaklık bir kademe daha artarak 37 dereceye çıkacak. Bursa 33, İ̇zmir 35 derece. Antalya'da yüksek nem 31 derece olan sıcaklığı 38 derece hissettiriyor.