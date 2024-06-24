Yeni hafta sıcak başlıyor: Normalin 5 -10 derece üzerine çıkacak (Bugün hava nasıl olacak?)

Yeni̇ hafta ülke genelinde sıcak başlıyor. Beş büyük kentte bugün hava açık. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da sert esen rüzgar serinlik sağlıyor, sıcaklık 31 derece. Ankara’da ise sıcaklık bir kademe daha artarak 37 dereceye çıkacak. Yeni haftada İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Yeni hafta sıcak başlıyor: Normalin 5 -10 derece üzerine çıkacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Beş büyük kentte bugün hava açık. İstanbul'da sert esen rüzgar serinlik sağlıyor, sıcaklık 31 derece. Ankara’da ise sıcaklık bir kademe daha artarak 37 dereceye çıkacak. Bursa 33, İ̇zmir 35 derece. Antalya'da yüksek nem 31 derece olan sıcaklığı 38 derece hissettiriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni hafta sıcak başlıyor: Normalin 5 -10 derece üzerine çıkacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır’ın güney, Van'ın doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yeni hafta sıcak başlıyor: Normalin 5 -10 derece üzerine çıkacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yeni hafta sıcak başlıyor: Normalin 5 -10 derece üzerine çıkacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Yeni hafta sıcak başlıyor: Normalin 5 -10 derece üzerine çıkacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Yeni hafta sıcak başlıyor: Normalin 5 -10 derece üzerine çıkacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

Yeni hafta sıcak başlıyor: Normalin 5 -10 derece üzerine çıkacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Yeni hafta sıcak başlıyor: Normalin 5 -10 derece üzerine çıkacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

Yeni hafta sıcak başlıyor: Normalin 5 -10 derece üzerine çıkacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Yeni hafta sıcak başlıyor: Normalin 5 -10 derece üzerine çıkacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yeni hafta sıcak başlıyor: Normalin 5 -10 derece üzerine çıkacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

Yeni hafta sıcak başlıyor: Normalin 5 -10 derece üzerine çıkacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

7 GÜNLÜK TAHMİN RAPORU

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba günü biraz azalacağı ancak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Yeni hafta sıcak başlıyor: Normalin 5 -10 derece üzerine çıkacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

24 HAZİRAN PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Yeni hafta sıcak başlıyor: Normalin 5 -10 derece üzerine çıkacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

25 HAZİRAN SALI HAVA NASIL OLACAK?

Yeni hafta sıcak başlıyor: Normalin 5 -10 derece üzerine çıkacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

26 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Yeni hafta sıcak başlıyor: Normalin 5 -10 derece üzerine çıkacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

27 HAZİRAN PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Yeni hafta sıcak başlıyor: Normalin 5 -10 derece üzerine çıkacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 17

28 HAZİRAN CUMA HAVA NASIL OLACAK?

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