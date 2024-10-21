Yeni hafta soğuk başlayıp sonra ısınacak! 7 il için sarı kodlu kar uyarısı

Yeni hafta da biraz soğuk başlayacak, hafta ortası ise sıcaklık 3-4 derece yükselecek. Bugün için 7 ile sarı kodlu sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yeni hafta soğuk başlayıp sonra ısınacak! 7 il için sarı kodlu kar uyarısı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni hafta soğuk başlayıp sonra ısınacak! 7 il için sarı kodlu kar uyarısı - 2

7 İL İÇİN UYARI

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun,ve Trabzon için sarı kodlu sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yeni hafta soğuk başlayıp sonra ısınacak! 7 il için sarı kodlu kar uyarısı - 3

İstanbul çoğunlukla bulutlu 18, Ankara açık 17, İzmir 23, Bursa 19, Antalya güneşli 27 derece. Poyraz istanbul ve İzmir'de kuvvetli estiğinden sıcaklık termometre değerinin 4 derece altında hissediliyor.

Yeni hafta soğuk başlayıp sonra ısınacak! 7 il için sarı kodlu kar uyarısı - 4

Marmara'da Sakarya, Kocaeli tarafı daha bulutlu, sıcaklık 17-19 derece civarında ama çok sert esen poyraz nediniyle hissedilen sıcaklık 13-14 derece.

Yeni hafta soğuk başlayıp sonra ısınacak! 7 il için sarı kodlu kar uyarısı - 5

İç Anadolu'da hafif don ve pus etkili, sıcaklık gece Sivas'ta -1, Kayseri'de 0 derece. Öğle ise Eskişehir 15, Sivas 9, Konya 14 derece.

Yeni hafta soğuk başlayıp sonra ısınacak! 7 il için sarı kodlu kar uyarısı - 6

Ege'de hava güneşli Manisa 22, Muğla 24, Denizli 21, Bodrum 22, derece ancak kuvvetli rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık ise 5 derece daha düşük.  

Yeni hafta soğuk başlayıp sonra ısınacak! 7 il için sarı kodlu kar uyarısı - 7

Akdeniz güneşli, rüzgarlar pazartesi daha sert esecek, Adana 26, Hatay ve Mersin 24, k.maraş 20 derece.

Yeni hafta soğuk başlayıp sonra ısınacak! 7 il için sarı kodlu kar uyarısı - 8

Karadeniz'de Samsun-Rize arasında yağmur gün boyu sürecek. Yükseklerde yine kar bekleniyor. Zonguldak kesiminde yağış daha hafif. Bolu 13, Samsun ve Trabzon 15 derece.

Yeni hafta soğuk başlayıp sonra ısınacak! 7 il için sarı kodlu kar uyarısı - 9

Doğu Anadolu geneli parçalı bulutlu, Erzurum-Kars tarafında sulu kar ve kar geçişleri sürecek. Malatya parçalı bulutlu 16 derece. Güneydoğu güneşli, sıcaklık yine 17-18 derecelerde.

Yeni hafta soğuk başlayıp sonra ısınacak! 7 il için sarı kodlu kar uyarısı - 10

21 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU

Yeni hafta soğuk başlayıp sonra ısınacak! 7 il için sarı kodlu kar uyarısı - 11

22 EKİM SALI HAVA DURUMU

Yeni hafta soğuk başlayıp sonra ısınacak! 7 il için sarı kodlu kar uyarısı - 12

23 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Yeni hafta soğuk başlayıp sonra ısınacak! 7 il için sarı kodlu kar uyarısı - 13

24 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU

Yeni hafta soğuk başlayıp sonra ısınacak! 7 il için sarı kodlu kar uyarısı - 14

25 EKİM CUMA  HAVA DURUMU

Yeni hafta soğuk başlayıp sonra ısınacak! 7 il için sarı kodlu kar uyarısı - 15
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