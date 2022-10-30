Yeni haftada (31 Ekim-6 Kasım) hava nasıl olacak? (Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı)

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre, yarın için 9 ilde sarı kodlu toz taşınımı uyarısı yapıldı. Yeni haftada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. İşte gün gün hava durumu tahminleri...

Yeni haftada (31 Ekim-6 Kasım) hava nasıl olacak? (Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava tahminlerini paylaştı.

31 Ekim- 6 Kasım tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Yeni haftada yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli yağışlar olabileceği öngörülüyor.

Yeni haftada (31 Ekim-6 Kasım) hava nasıl olacak? (Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı) - 2

9 İL İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'ya yönelik sadı kodlu toz taşınımı uyarısı yaptı.

Meteoroloji açıklamasına göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Yeni haftada (31 Ekim-6 Kasım) hava nasıl olacak? (Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı) - 3

ÜÇ BÜYÜK KENTTE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyük kentteki tahminlere göre İstanbul'da yarın sis oluşumu beklenirken, en düşük hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 20 derece olması öngörülüyor.

Ankara'da yarın parçalık bulutlu, en düşük 6 derece, en yüksek 18 derece sıcaklık bekleniyor.

İzmir'de ise az bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 11, en yüksek 25 derece olacak.

Yeni haftada (31 Ekim-6 Kasım) hava nasıl olacak? (Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı) - 4

1 KASIM HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftada (31 Ekim-6 Kasım) hava nasıl olacak? (Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı) - 5

2 KASIM HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftada (31 Ekim-6 Kasım) hava nasıl olacak? (Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı) - 6

3 KASIM HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftada (31 Ekim-6 Kasım) hava nasıl olacak? (Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı) - 7

4 KASIM HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftada (31 Ekim-6 Kasım) hava nasıl olacak? (Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı) - 8

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

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