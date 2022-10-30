Yeni haftada (31 Ekim-6 Kasım) hava nasıl olacak? (Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı)

ÜÇ BÜYÜK KENTTE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyük kentteki tahminlere göre İstanbul'da yarın sis oluşumu beklenirken, en düşük hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 20 derece olması öngörülüyor.

Ankara'da yarın parçalık bulutlu, en düşük 6 derece, en yüksek 18 derece sıcaklık bekleniyor.



İzmir'de ise az bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 11, en yüksek 25 derece olacak.