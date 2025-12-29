Yeni haftada donacağız. 56 ilde kar uyarısı
29.12.2025 06:51
NTV - Haber Merkezi
Rusya ve İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası yeni haftada da tüm yurdu donduracak. Bugün İstanbul'un bazı bölgeleri de dahil birçok kenti beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı çarşamba günü 56 ile yayılacak. İç kesimler sıfırın altında 3 dereceleri görecek, ağrı eksi 15, Ağrı eksi 19 derecelerle buz tutacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yeni haftada sıcaklıklar düşmeye devam edecek yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olacak.
Rusya ve İzlanda üzerinden gelen sistem Ege, Akdeniz'in batısı ve Trakya dışında yurdun tüm bölgelerinde don ve buzlanma etkisini gösterecek.
16 İLDE SARI KODLU UYARI
Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli kar yağışı alarmı veren MGM özellikle Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkacağı uyarısı yaptı.
MGM; Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için saatteki hızı 70 kilometreye varacak şekilde kuvvetli rüzgar uyarısı da yayınladı.
25 SANTİMETREYE ULAŞACAK
MGM'nin tahminlerine göre Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde 15 santimetre; Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde ise 25 santimetreye kadar ulaşabilecek.
Bu bölgelerde ayrıca buzlanma ve don da bekleniyor.
56 İLDE BEYAZ ÖRTÜ BEKLENİYOR
MGM'nin modellemesine göre bugün etkisini artıracak olan kar yağışı yeni haftada da sürecek. Yılın son günü olan çarşamba ise 56 ilde kar bekleniyor.
ARDAHAN - 19, ERZURUM - 13
Kütahya, Bilecik, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevrelerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 1-2 derece olması beklenirken Doğu ve Güneydoğu ise adeta buz tutacak. Çankırı, Karabük, Kastamonu civarları ise sıfırın altında 3 dereceleri görecek.
Çarşamba günü sıcaklıklar Tunceli'de -9, Hakkari'de -13, Erzurum'da -14, Ağrı -15, Ardahan'da -19 deceye kadar düşecek.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 1/6 derece.
- İstanbul 2/7 derece.
- Denizli 1/6 derece.
- İzmir 1/10 derece.
- Adana 4/13 derece.
- Ankara -2/1 derece.
- Samsun 5/9 derece.
- Erzurum -16/-7 derece.
- Malatya -3/3 derece.
- Kars -18/-8
- Diyarbakır -4/1 derece.
- Gaziantep 0/6 derece.