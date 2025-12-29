Yeni haftada donacağız. 56 ilde kar uyarısı

MGM'nin tahminlerine göre Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde 15 santimetre; Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde ise 25 santimetreye kadar ulaşabilecek.

Bu bölgelerde ayrıca buzlanma ve don da bekleniyor.