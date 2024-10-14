Yeni haftada hava daha da soğuyacak! (bugün hava nasıl olacak?)

Yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinde başlıyor, Perşembe’den itibaren ise soğuk hava gelecek. Bugün Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak nedeniyle iki ile sarı kodlu uyarı verildi.

Yeni haftada hava daha da soğuyacak! (bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdenizin Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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Yeni haftada hava daha da soğuyacak! (bugün hava nasıl olacak?) - 2

Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada hava daha da soğuyacak! (bugün hava nasıl olacak?) - 3

İKİ İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'deki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle Artvin ve Rize için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Yeni haftada hava daha da soğuyacak! (bugün hava nasıl olacak?) - 4

İstanbul’da Pazartesi hava açık ancak serin. Sıcaklık 22 dereceye iniyor. Ankara'da sabah pus oluşuyor, öğle 22 derece. İzmir biraz serinledi 26, Bursa parçalı bulutlu 22, Antalya açık 27 derece.

Yeni haftada hava daha da soğuyacak! (bugün hava nasıl olacak?) - 5

Marmara'da hava serinledi, rüzgar hafif esiyor sabah saatlerinde birçok şehirde pus görülebilecek. Edrine 25, Kocaeli 22 derece.

Yeni haftada hava daha da soğuyacak! (bugün hava nasıl olacak?) - 6

İç Anadolu'da 3 gün ciddi bir yağış yok. Gece sıcaklığı düştü. Sivas 8, Eskişehir 9 derece. Öğle saatlerinde ise Kayseri 25, Eskişehir 22 derece.

Yeni haftada hava daha da soğuyacak! (bugün hava nasıl olacak?) - 7

Ege'de bugünlerde hava güneşli ve çoğu saat serin olacak. Sahillerde karayel sert esecek. Manisa 27, Denizli  ve Muğla 29, Bodrum 28 derece.  

Yeni haftada hava daha da soğuyacak! (bugün hava nasıl olacak?) - 8

Akdeniz'de yüksek sıcaklık sürerken Osmaniye ve Hatay'ın iç kesimlerinde bölgesel sağanak geçişi var. Adana ve K.Maraş 31, Isparta 28 derece. 

Yeni haftada hava daha da soğuyacak! (bugün hava nasıl olacak?) - 9

Karadeniz yağmur geçişleri Samsun'da Artvin'e kadar sürecek, yağış Artvin'de şiddetli. Bolu 20, Samsun ve Trabzon 21 derece.

Yeni haftada hava daha da soğuyacak! (bugün hava nasıl olacak?) - 10

Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van kesimi yağmurlu. Erzurum 19, Malatya 28 derece. Güneydoğu hala sıcak, bölge genelinde hava açık. Gaziantep ve Diyarbakır 30 derece. 

Yeni haftada hava daha da soğuyacak! (bugün hava nasıl olacak?) - 11

14 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU

Yeni haftada hava daha da soğuyacak! (bugün hava nasıl olacak?) - 12

15 EKİM SALI HAVA DURUMU

Yeni haftada hava daha da soğuyacak! (bugün hava nasıl olacak?) - 13

16 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Yeni haftada hava daha da soğuyacak! (bugün hava nasıl olacak?) - 14

17 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU

Yeni haftada hava daha da soğuyacak! (bugün hava nasıl olacak?) - 15

18 EKİM CUMA HAVA DURUMU

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