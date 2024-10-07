Yeni haftada hava nasıl olacak? (Bölge bölge hava durumu)

Yeni haftada İç Anadolu'da ve doğuda sıcak hava sürecek, güney bölgelerde ise çöl tozu yoğunluğu artacak. Sıcaklıklar kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalırken diğer yerlerde bir değişim beklenmiyor. Peki yeni haftada İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...

Yeni haftada hava nasıl olacak? (Bölge bölge hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni haftada hava nasıl olacak? (Bölge bölge hava durumu) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yeni haftada hava nasıl olacak? (Bölge bölge hava durumu) - 3

İstanbul'da bugün sıcaklık bir kademe düşüyor, bazı semtlerde kısa süreli yağmur geçişleri görülebilecek. Ankara parçalı bulutlu, sıcaklık Ekim ortalmasının 6 derece üzerinde. İzmir de ara ara bulutlanırken, rüzgar serinlik vererek esecek. Bursa yerel yağmurlu. Antalya'da ise bugünlerde hava bunaltıcı. İstanbul 24, Ankara 26, İzmir ve Antalya 29, Bursa 25 derece.

Yeni haftada hava nasıl olacak? (Bölge bölge hava durumu) - 4

Marmara haftanın ilk gününe 4-5 derece daha serin başlıyor, gün içinde beklenen yağışlar kısa süreli ve hafif olacak. Edirne 26, Kocaeli 25, Balıkesir 29 derece. Çarşambadan itibaren hava yeniden ısınıyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak? (Bölge bölge hava durumu) - 5

Iç Anadolu'da lodos pazartesi daha sert, bölge genelinde hava açık, Eskişehir'de ise kısa süreli yağış var. Öğle Eskişehir 25, Konya ve Sivas 28, Kayseri 29 derece. Gece sivas ve kayseri 5 dereceye iniyor. Salı sıcaklık biraz düşerken çarşamba tekrar artacak.

Yeni haftada hava nasıl olacak? (Bölge bölge hava durumu) - 6

Ege'de hava ara ara bulutlanıyor, Manisa ve Kütahya'da yerel yağmur görülebilecek. Rüzgar biraz serinlik veriyor. Denizli ve Manisa 31, Muğla 28, Kütahya 25, Bodrum 29 derece.

Yeni haftada hava nasıl olacak? (Bölge bölge hava durumu) - 7

Akdeniz nemli ve bunaltıcı, Adana 35, Hatay 33, K.Maraş 34, Isparta 28 derece. Deniz suyu sıcaklığı 27-28 derecelerde. Sonraki günlerde de sıcaklık fazla düşmeyecek.

Yeni haftada hava nasıl olacak? (Bölge bölge hava durumu) - 8

Karadeniz'de pazartesi bölgenin batısından Trabzon'a kadar sahil boyunca yağmur geçişleri var. Salı Doğu Karadeniz'de yağış kuvvetlenecek. Bolu 21, Kastamonu 23, Trabzon 26, Samsun 27 derece. 

Yeni haftada hava nasıl olacak? (Bölge bölge hava durumu) - 9

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava sürerken, Erzurum-Van kesimine salı yağış geliyor. Erzurum 22, Malatya 29, Gaziantep ve Diyarbakır 33 derece.

Yeni haftada hava nasıl olacak? (Bölge bölge hava durumu) - 10

7 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU

Yeni haftada hava nasıl olacak? (Bölge bölge hava durumu) - 11

8 EKİM SALI HAVA DURUMU

Yeni haftada hava nasıl olacak? (Bölge bölge hava durumu) - 12

8 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Yeni haftada hava nasıl olacak? (Bölge bölge hava durumu) - 13

10 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU

Yeni haftada hava nasıl olacak? (Bölge bölge hava durumu) - 14

11 EKİM CUMA HAVA DURUMU

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