Yeni haftada hava nasıl olacak? (Bölge bölge hava durumu)
Yeni haftada İç Anadolu'da ve doğuda sıcak hava sürecek, güney bölgelerde ise çöl tozu yoğunluğu artacak. Sıcaklıklar kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalırken diğer yerlerde bir değişim beklenmiyor. Peki yeni haftada İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.