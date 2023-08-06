Yeni haftada hava nasıl olacak? | 6 Ağustos 2023 hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı, Adana’nın kuzey ve doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MERSİN °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık