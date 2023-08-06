Yeni haftada hava nasıl olacak? | 6 Ağustos 2023 hava durumu
Meteoroloji'nin verilerine göre yeni haftada ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, güneydoğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ile 3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Yeni haftada İstanbullular, bunaltıcı sıcakların ardından tekrar 30 derecenin altını görecek.
Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası devam ederken, İstanbul 6 Ağustos pazar gününü de mevsim normallerinin üzerinde üzerinde bir sıcaklıkla geçirecek.
Birçok şehirde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkarken, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor.